Tras la polémica de Fernando Zampedri: la inédita implementación en el Estadio Nacional para el Clásico Universitario

El Clásico Universitario paraliza una vez más al fútbol chileno con un duelo cargado de historia, rivalidad y tensión competitiva. Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentan en el Estadio Nacional en uno de los partidos más esperados de la temporada.

En la previa, no solo se habla de lo futbolístico, pues también existe especial atención sobre el arbitraje y el funcionamiento del VAR, especialmente después de la controversia registrada en la última fecha de la Liga de Primera 2026.

Una de las jugadas que más debate generó fue la protagonizada por Fernando Zampedri en el duelo ante Unión La Calera, donde muchos cuestionaron que el delantero no fuera expulsado por el árbitro Nicolás Gamboa tras un golpe a Christopher Díaz. Aquella acción instaló nuevamente la discusión sobre los ángulos de revisión y la ayuda tecnológica.

Las dos cámaras adicionales tras la polémica arbitral con Fernando Zampedri

Bajo ese escenario, para este trascendental encuentro se adoptó una nueva implementación en el Coloso de Ñuñoa con el objetivo de reforzar la revisión de jugadas polémicas dentro del área. ¿La medida? Se instalaron dos cámaras adicionales al costado de las áreas.

La intención de esta modificación es entregar mejores ángulos al equipo arbitral y al VAR, especialmente en acciones de contacto, posibles penales, expulsiones o incidencias donde la visión tradicional puede resultar limitada.

Las dos cámaras extras vigilarán el área en el Nacional | FOTO: Bolavip Chile

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De esta manera, el esperado choque entre azules y cruzados no solo tendrá máxima atención por lo que ocurra dentro de la cancha, sino también por todo lo que suceda en materia arbitral.

En resumen…