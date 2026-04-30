Universidad Católica se impuso 2-1 ante Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores. El conjunto precordillerano logró una hazaña en Ecuador, pero Manuel de Tezanos no quedó del todo conforme.

¿Por qué? A través de Balong Radio, el periodista cuestionó el ingreso de un juvenil en el segundo tiempo del encuentro: ese es el caso de Martín Gómez. No lo ha convencido.

Si bien entiende que su juventud le pudo pasar la cuenta, le dejó un recado a Daniel Garnero. Lo llamó a priorizar el resultado, más considerando el rival que tuvo enfrente.

“Resulta inexplicable que haya entrado. No ha mostrado nada en ninguno de los partidos que ha jugado y que hoy pudo costarle la victoria a Universidad Católica. No aguantó ni una sola pelota arriba”, comenzó indicando.

Sobre el mismo punto, agregó: “Yo entiendo que un jugador pueda entrar nervioso y perder algunas jugadas, pero en un partido así el riesgo de un descuento siempre cambia totalmente el panorama“.

Martín Gómez no convence a Manuel de Tezanos en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Manuel de Tezanos destroza a la promesa de Universidad Católica

Finalmente, el rostro de TV profundizó en su crítica y apuntó directamente contra el futbolista de 19 años, que arribó desde Argentina para jugar en San Carlos de Apoquindo.

“Perdió todas las pelotas que tocó, no ganó ni un duelo y se vio lento y dubitativo. (Daniel Garnero) Puso en riesgo el partido porque el equipo se empezó a meter atrás“, cerró.

En resumen:

Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores .

venció 2-1 a Barcelona de Guayaquil en la . Manuel de Tezanos criticó el ingreso del juvenil Martín Gómez durante el segundo tiempo.

criticó el ingreso del juvenil durante el segundo tiempo. El delantero argentino de 19 años no ganó duelos según el análisis del periodista.