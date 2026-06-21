Las bajas que golpean a Universidad de Chile para el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile

El argentino Fabricio Fabricio Coloccini asumirá la conducción del equipo en medio de un plantel disminuido por lesiones y decisiones técnicas.

Este domingo 21, Universidad de Chile comienza su participación en la Copa Chile 2026, torneo que se suma al calendario ya en marcha del Romántico Viajero en la temporada.

El elenco universitario enfrentará a Santiago Wanderers en la tercera fecha del Grupo D, en el Estadio Nacional, en un duelo que siempre tiene historia por la tradición de ambos clubes en el fútbol chileno y donde ambas escuadras buscarán quedarse con los tres puntos.

En la previa del compromiso, y ante el estado de salud de Fernando Gago, será su ayudante Fabricio Coloccini quien asumirá la conducción técnica del equipo. El cuerpo técnico ha debido ajustar la planificación debido a una serie de bajas que afectan la conformación del plantel para este debut copero.

Pese a ello, en la U confían en la profundidad del plantel para afrontar este nuevo desafío y competir con la intención de sumar de a tres.

Problemas en la U por las lesiones

Entre los jugadores que no estarán disponibles por lesión aparecen Eduardo Vargas, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Matías Zaldivia, todos fuera de la convocatoria para este compromiso.

Eduardo Vargas estará algunas semanas fueras de las canchas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Por su parte, Lucas Assadi quedó fuera de la citación ante el cuadro de la Región de Valparaíso por decisión técnica.

En tanto, Lucas Romero no estará disponible para este compromiso, ya que viajó a México para cerrar su incorporación al Xolos de Tijuana.

De esta manera, el Chuncho afrontará su estreno en la Copa Chile con un plantel bastante disminuido, pero con la obligación de darle una alegría al pueblo azul.

Publicidad

En resumen…