OFICIAL: El Clásico Tapatío se jugará sin aficionados en el estadio

La esperanza de volver a ver a la afición en las tribunas apuntaba al Clásico Tapatío, luego de que trascendiera que ya había un acuerdo con el Gobierno de Jalisco para que se volvieran a abrir las puertas del Estadio Akron en el duelo entre Chivas y Atlas, de la Jornada 14, sin embargo, esto será imposible.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, descartó que los aficionados vuelvan a los estadios en las próximas semanas debido al incremento de contagios de coronavirus que se ha registrado en la entidad.

“Por lo pronto no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, no podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros ni ningún tipo de actividad masiva. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después”, advirtió el gobernador.

Van 7 meses de lucha contra el #COVID19 y no ha sido fácil, pero estamos en una carrera de resistencia y relajar las medidas de prevención nos está cobrando factura. Parar no le conviene a nadie y estamos a tiempo de evitar el #BotónDeEmergencia. Escucha este mensaje y difúndelo: pic.twitter.com/E2FL3Ajj9r — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 6, 2020

Y es que hace un par de semanas, trascendió que Chivas y Atlas habían llegado a un acuerdo con las autoridades de Jalisco para que los aficionados pudieran regresar a las gradas para el Clásico Tapatío de la Jornada 14 del torneo Guard1anes 2020, de la Liga MX, que se disputará el próximo 17 de octubre.

No obstante, el político tapatío enfatizó en el incremento de casos de coronavirus que se ha registrado en Jalisco en las últimas semanas, lo cual atribuye a que se han relajado las medidas de seguridad sanitaria, sobre todo, en la población juvenil que se encuentra entre los 15 y los 34 años.

Hay que recordar que en el semáforo epidemiológico que tiene vigencia del 28 de septiembre al 11 de octubre, el estado de Jalisco aún se encuentra en semáforo naranja, lo que indica un alto riesgo de contagios del virus SARS-CoV2, por lo que Enrique Alfaro hizo un llamado a sus habitantes a reforzar las medidas de prevención.

A partir del 28 de septiembre, las entidades en semáforo NARANJA:



Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. pic.twitter.com/Jht3xOcKHp — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 28, 2020

De esta manera, tanto el duelo del Rebaño ante los rojinegros de la próxima jornada, como el de la fecha 15 ante Cruz Azul, los dos encuentros que disputará el conjunto rojiblanco como local de manera consecutiva, se disputarán a puerta cerrada, por lo que el regreso de la gente a las tribunas tendrá que esperar, muy probablemente, hasta la recta final del torneo, cuando se dispute la Liguilla.

