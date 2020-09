Cruz Azul no tiene representación legal en la FMF y sus jugadores no puede renovar ni renegociar contratos

Cruz Azul es parte de dos planos completamente diferentes. El futbolístico es ideal, no así el dirigencial. Luego de la renuncia del exdueño de la Máquina, Billy Álvarez, por pedido de captura, los de la Noria deben resolver de manera urgente un problema legal: no tienen representación en la FMF.

¿Qué es lo que ocurre? Al no contar con una figura en la máxima entidad del futbol mexicano, no puede registrar jugadores, ni hacer ningún otro movimiento contractual. El caso más cercano es el del futbolista Rafael Baca, quien finaliza su vínculo en diciembre y podría quedar como jugador libre.

"No hay una firma de un representante legal de Cruz Azul ante la FMF. No se pueden renovar los contratos. Rafael Baca termina su contrato al final de este torneo y puede quedar como jugador libre. No solamente él, sino que hay muchos jugadores que no han podido renegociar sus contratos", explicó Fernando Schwart.

"Esto está muy lejos de las manos de Jaime Ordiales, el director deportivo, y de cualquier otro que integre Cruz Azul. No vayan a acabar con todo lo bueno que Cruz Azul está haciendo en la cancha, los disidentes que manejan todo desde afuera", agregó el periodista de Fox Sports.

Cabe mencionar que desde la Noria aseguraron hace algunas semanas atrás que se había asignado de palabra a un representante legal, aunque esta situación nunca se hizo formal ante la FMF.

