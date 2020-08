Gilberto Alcalá aseguró que los arbitros, directivos y jefes "le tienen miedo" a André-Pierre Gignac

El futbol mexicano cuenta con grandes personalidades, cada una diversificadas en los distintos equipos. Sin lugar a dudas, André-Pierre Gignac es una de las figuras de la Liga MX y su personalidad imponente hace que siempre su nombre genere repercusión.

En los distintos medios de comunicación, siempre está latente la posibilidad de que el francés sea favorecido por los árbitros, quienes no lo expulsan cuando deben hacerlo y le perdonan la vida en más de una oportunidad.

En esta ocasión, quien ratificó esta última postura no fueron analistas deportivos, sino que un exsilbante: "A Gignac no le tienen miedo, ¡le tienen pavor! No uno, todos los árbitros, directivos y jefes", sorprendió Gilberto Alcalá, en su cuenta de Twitter.

A #Gignac no le tienen miedo, le tienen pavor! No uno todos los árbitros, directivos y jefes! — GilbertoAlcaláPineda���� (@Gilalcala) August 7, 2020

Alcalá, de 57 años, dirigió en la Liga MX. También, lo hizo en el Mundial Sub-17 (1997), la Copa de las Confederaciones (1999), Copa América (2001) y Copa de Oro (2002).

Así las cosas, el delantero de Tigres UANL, que se encuentra en el futbol azteca hace cinco años y es el máximo goleador del club felino, pareciera imponer un respeto supremo a diferencia de otros jugadores.

