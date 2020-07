Guard1anes 2020: todo lo que debes saber del regreso de la Liga MX

Consumado el abrupto destino del Clausura 2020, la Liga MX, mediante un extenso proceso de meticulosa diagramación, se puso manos a la obra con el fin de diagramar el tan ansiado regreso del futbol. Luego de muchas semanas de incertidumbre pura en torno al retorno del deporte rey al país, la casa madre del futbol mexicano oficializó el calendario del Torneo Guard1anes 2020 el pasado 13 de julio.

NUEVO NOMBRE

Dejando de lado el tradicional 'Apertura', la Liga MX decidió mutar la denominación de la competencia y cambiarlo a uno para honorar la batalla emprendida por los verdaderos héroes del país: los médicos. Mediante un emotivo video en el cual destacaron el trabajo empleado por parte de los doctores para combatir al coronavirus, el nombre de la competencia pasó a ser 'Guard1anes.

Aplicando de por medio los correspondientes protocolos y medidas de seguridad, los elencos mexicanos, lentamente, también fueron regresando a los entrenamientos. Aunque en todo momento se intentó preservar lo máximo posible la salud de los elementos y distintos empleados de los clubes, lo cierto es que, hasta ahora, el COVID-19 se encargó de darle un gran dolor de cabeza a los mismos. Instaurando un gran temor en las instituciones, el virus en cuestión, con el correr del tiempo, se hizo presente mediante casos positivos en varias instituciones del país.

REPECHAJE

Ya en vistas de cómo se resolverá la competencia, será de vital importancia comprender que el Guard1anes 2020 contará con una mecánica de clasificación a la Liguilla relativamente distinta a lo que se venía viendo. Mientras que los primeros cuatro equipos de la tabla de posiciones saltarán directamente a la fase final, los equipos que culminen entre la quinta y la décimosegunda ubicación tendrán revancha a través del repechaje con duelos de eliminación directa (5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°). Los cruces en cuestión se llevarán a cabo entre el 21 y 22 de noviembre.

LIGUILLA

Todavía falta para conocer a los equipos que pasarán de fase y superarán el "corte", pero es importante tener en cuenta que la Liga MX también anunció cuándo se disputarán las correspondientes instancias finales. Comenzando por los cuartos de final -ida y vuelta-, los mismos se disputarán desde el 25 al 29 de noviembre, mientras que las semifinales (también contarán con el formato de dos partidos) se llevarán a cabo desde el 2 de diciembre hasta el 6 de ese mismo mes. La final, que fue configurada para que se concretase de la misma manera, acaparará la atención de todo México los días 10 y 13 de diciembre (o, en su defecto, el 23 y 27 en caso de que un club finalista participe en el Mundial de Clubes).

+ El calendario de la Jornada 1:

LOS PROTAGONISTAS DEL TAN ANSIADO REGRESO

Pese a que los clubes afectados no fueron precisamente pocos, por lo pronto la Liga MX se mantiene firme junto a la idea que el Torneo Guard1anes 2020 comience en tiempo y forma el próximo jueves con el partido entre Atlético de San Luis y Juárez. Aunque en todo momento los elencos mexicanos acataron las órdenes, el tiempo se encargó de demostrar que aislar al coronavirus del mundo del futbol será un trabajo más que complejo y arduo.

NUEVO INTEGRANTE

La primera división de México volverá al ruedo con la presencia de algunos cambios. ¿El más importante en torno a sus participantes? La mutación de Monarcas Morelia. Sentenciándose el fin de la historia de uno de los clubes más importantes de los últimos años, el conjunto en cuestión cambio de sede y de escudo en vistas al inicio de la competencia local. En consecuencia, Mazatlán FC, quien ya debutó en lo que fue una nueva edición de la Copa por México, se dará el lujo de debutar en los próximos días en el ámbito profesional.

El mercado de pases también fue uno de los principales protagonistas de las noticias en torno al Guard1anes 2020. Instaurada una compleja crisis económica a raíz de la exponencial baja de ingresos a las arcas de los clubes, la ventana de transferencias de la Liga MX se atrevió a desvelar algunos fichajes de renombre y movimientos destacados por parte de algunos elencos. Pese a que la inversión no fue del todo fuerte, los elencos del país dejaron en claro que una pandemia no los detendrá en la búsqueda del tan ansiado sueño de coronarse como campeones de México.

A PUERTAS CERRADAS

El próximo jueves 23 de julio, habiendo sido el 15 de marzo el último día en el que el país gozó de un partido oficial de futbol, México se dará el gusto de devolverle a sus aficionados un poco de alegría en épocas en las que los ánimos no son los mejores. Con poco por perder y mucho por ganar luego de la suspensión y cancelación definitiva del Clausura 2020, las instituciones irán en busca de la gloria con sus seguidores del otro lado de los televisores (para controlar lo máximo posible la proliferación del virus, se decretó que los cotejos se jugarán a puertas cerradas para evitar un posible contagio masivo entre los espectadores).

