La curiosa medida de Antonio Mohamed para triunfar en Monterrey en dos meses y medio

Antonio Mohamed sin duda alguna se ha transformado en un ídolo de Monterrey y en uno de los entrenadores más importantes de la historia de los Rayados.

El argentino llegó para sacar a Monterrey de una posición complicada y lo hizo de la mejor manera: realizando un gran papel en el Mundial de Clubes, clasificando a Liguilla y siendo campeón en México.

En conversación con Enganche, el técnico reveló detalles sabrosos y dio su fórmula para triunfar en los dos meses y medio que estuvo en este 2019 que pasó.

"Tuve muchas propuestas, estuve cerca de ir a Cruz Azul, no se dio por un tema en particular y a los 15 días me llamó Monterrey… Y realmente lo sentía como un desafío, en el cual yo puse como única condición que sea por dos meses y medio, porque creía que eso iba a hacer que todo mi enfoque estuviese en esa tarea: hacer un buen Mundial de Clubes y ganar el campeonato", explicó.

Para finalizar agregó que este es el título más importante de su carrera. "Fue un hermoso desafío y puedo decirte que es el título más importante de mi carrera. Está delante de todo, porque se dio con el club que yo quiero, en el club por el que tengo tanto afecto como Huracán y contra América y en el Azteca. Así que fue todo perfecto. Fue soñado y aceptamos el reto por el Mundial de clubes. Yo conocía el plantel, sabíamos que podíamos competir y fue todo espectacular”, sentenció.

