El Vasco Aguirre destruyó a un periodista de TUDN por cuestionar su forma de trabajo

A la espera del Monterrey vs. Tijuana por la jornada 8 del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, el entrenador Javier Aguirre brindó una conferencia de prensa previa en la que vivió un momento incómodo con un periodista de TUDN.

El Vasco fue cuestionado por el periodista respecto de su metodología de trabajo durante los entrenamientos con el equipo de Rayados, señalando que realiza muchas modificaciones en el día a día qu luego no se ven en los encuentros del fin de semana.

+ ¡Canelo vs Yildirim EN VIVO! Aquí te traemos la transmisión online y gratuita vía TV Azteca

"De repente de le mueve mucho a los futbolistas, pone cuadros que luego no vemos a la hora del juego. No sé si sea una parte metodológica que usted traiga de Europa…”, mencionó el comunicador.

Con total tranquilidad, el estratega del conjunto regiomontano contestó dejando en evidencia que las prácticas en la Liga MX se realizan a puertas cerradas debido a las medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19, lo que maneja a la prensa fuera de las instalaciones de los clubes.

“No te he visto en los entrenamientos para que digas que pongo unos y luego a otros, la verdad. No te he visto, no sé de dónde sacas esa información. No sabía que venías al entrenamiento, Diego Armando, y que ponía unos jugadores y luego jugábamos con otros. Dile a tu fuente que te informe un poquito mejor”, lanzó Aguirre.

Fecha, hora, TV y estadio para Monterrey vs. Tijuana por el Guardianes 2021

Monterrey y Tijuana disputarán la octava fecha del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX en el estadio BBVA Bancomer. El encuentro se disputará este domingo 28 de febrero a las 17:00 horas del Centro de México con transmisión de Fox Sports.

+ Sigue en vivo la transmisión de Chivas vs. Pumas en Bolavip

Lee También