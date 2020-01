Monterrey todavía está saboreando las mieles de un nuevo campeonato. El Apertura 2019 llegó en un momento necesitado por todos tras 9 años sin títulos de liga, pero también haber disputado al más alto nivel ante el Liverpool enalteció a los jugadores Rayados.

El plantel campeón está cerrado y consolidado. “Incorporaciones no vamos a hacer”, sentenció Antonio Mohamed. El entrenador no quiere ninguna sorpresa y, por eso, espera ansioso al final del mercado de pases para que ningún equipo le extirpe uno de sus jugadores fundamentales: “Esperemos que no haya ninguna sorpresa, que quede así”, se esperanzó el argentino.

Mohamed se dio el gusto de pasar por los micrófonos de La Última Palabra a horas del encuentro ante Pumas y aprovechó para hablar, también, de su paso por Celta de Vigo: “Se minimiza mucho a la liga mexicana y a los que están en México”, comenzó explicando el estratega. “Los que están en Europa te miran por arriba del hombro y cuando quieres cambiar un poco la estructura creen que tienes dudas. A la primera que perdimos contra el Real Madrid me echaron”, culminó.

Celta de Vigo está luchando por mantener la categoría, mientras que Mohamed dirige a un equipo campeón que, cerrando la puerta de salida de sus futbolistas, va por más.

