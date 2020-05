Santiago Ormeño presume sus abdominales de infarto

Santiago Ormeño se tomó muy en serio eso de ser toda una estrella de la televisión, luego de consagrarse como la sensación de la eLiga MX y conquistar el corazón de aficionados y aficionadas, por lo que ahora ya hasta presume el cuerpazo que ha conseguido y se autodenomina como 'guapo'.

El delantero del Puebla, quien se dio a conocer en las canchas, pero no las reales dentro de la Liga MX, sino en las virtuales representando a la Franja en este certamen, donde su fama se catapultó en complicidad con las ocurrencias de Christian Martinoli y Luis García, quienes hacen el equipo más divertido en las transmisiones de TV Azteca.

Hace apenas unos días, el goleador del cuadro camotero presumió a través de su cuenta Instagram el impresionante cambio físico que logró después de seis meses de cambiar tanto sus hábitos alimenticios como su rutina de ejercicio, e incluso compartió una foto de cómo lucía antes y otra en la que se ve reflejado todo su esfuerzo.

"Solo quiero compartirles mis resultados , decirles que no es fácil pero que si se quiere todo se puede en esta vida , hace 6 meses cambie mi alimentación y estilo de vida , cómo pueden ver... Hasta guapo me puse �� ¿Apoco no?", presumió el simpático futbolista.

Pero eso no es todo, pues ahora no desaprovecha la oportunidad para presumir los abdominales de infarto que consiguió y a través de sus historias comparte las fotografías que se toma, lo cual ha insipirado a muchos de sus seguidores a seguir su camino y otros más se limitan a elogiarlo.

@santorme



