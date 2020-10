El ex Boca que se la pudrió toda a Soldano, Schiavi, Gigliotti y Orión

Para él, era Boca o nada. Bien en claro lo dejó Jonathan Chmea en la entrevista que hizo con Doble Mérito, un canal de YouTube que también se presenta por Twitch para hacer notas en vivo una vez por semana. El delantero, luego de no lograr triunfar en la Primera del club de sus amores, decidió colgar los botines y dedicarse al negocio familiar.

De igual manera, recuerda muy bien todo lo vivido en dicha institución, donde hizo todas las Inferiores rompiéndola como goleador y hasta teniendo la chance de ir al banco de suplentes en un duelo ante Gimnasia de La Plata durante el 2014, con el Vasco Arruabarrena como entrenador.

+La nota completa a Chmea:

A diferencia de la mayoría de los futbolistas, ya que no se considera más uno de ellos, el casete no lo tiene puesto y de esa manera, no se cansó de tirar bombas para todos lados, hablando de compañeros que tuvo, técnicos con los que no le quedó buena relación y jugadores actuales del plantel de Russo.

"Todavía no entiendo cómo trajeron al perro ese de Soldano. Dejate de joder, boludo. Juega mi bebé de nueve meses y hace más ruido. Ahora le metió un gol a Argentinos en el amistoso, pero es un león de jardín. ¿Qué significa eso? Un león de entrenamiento", comenzó disparando contra una de las variantes en ataque que tiene el 'Xeneize' hoy.

Ampliando ese concepto, siguió: "¿Te digo otro león de jardín? -se preguntó- Castellani. Cuando lo veías en una práctica, decías: 'éste es Riquelme, la puta madre'. Y en los partidos no demostraba".

Después, se metió con un peso pesado: "También hay jugadores sin códigos como Orion, cuando le dio la patada a Paredes y le rompió el quinto metatarsiano. Un mala leche. ¿Sabés cómo te marca eso en el vestuario? Después no te quiere nadie. Yo estaba ahí, mirando el entrenamiento".

Además, contó su experiencia en Reserva teniendo al 'Flaco' Schiavi como DT: "Es un técnico que trataba a los pibes con un poco de soberbia. Nosotros éramos pichis y él era un monumento viviente. No me gustaba el trato que tenía con nosotros. Yo tampoco era Palermo, pero te trataba mal".

Y cerró recordando el penal errado por Gigliotti ante River en la Sudamericana 2014: "Encima el perro no había hecho nada. Y hubo gente que lo ovacionó. Como hicieron después con el perro de Rossi antes del partido contra River, que lo aplaudieron para darle aliento".

