El mercado de pases está llegando a su fin y Boca busca cerrar cuanto antes algún refuerzo sobre la hora. No obstante, también podría concretar alguna baja.

Mientras parece que podría llegar Edwin Cardona -pasan las horas y se enfría su arribo- o Carlos Zambrano, desde afuera llegan propuestas por jugadores del Xeneize.

Según informó Closs Continental, el equipo de Miguel Ángel Russo descartó una oferta desde el exterior para uno de sus jugadores.

¿De quién se trató? De Tigres de México, que acercó una propuesta por Sebastián Villa, de irregulares actuaciones en los extremos de la cancha.

Sin embargo, los de la Liga MX no se quedan allí: habrían pedido un valor para saber cuánto quiere Boca por él.

Si Tigres no pone una fortuna por él, el Xeneize no dejaría ir a un jugador que puede ser titular y no lo dejaría ir justo antes del cierre del mercado de pases.

Lee También