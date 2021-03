El histórico de Boca que está "ayudando" a Riquelme para fichar a Cavani

Boca no pasa por un buen momento. El equipo de Miguel Ángel Russo viene de perder 2-1 ante Talleres de Córdoba sin patear al arco ni una sola vez y habiendo pasado ya seis fechas de la Copa de la Liga Profesional, el Xeneize se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la fase final del torneo local, que reunirá a los mejores ocho equipos buscando levantar el trofeo.

Por este motivo, los hinchas (y el propio Consejo de Fútbol) tienen como preocupación central la incorporación de un delantero que pueda devolverle al plantel la cuota goleadora que le hace falta, sobre todo teniendo en cuenta que Ramón Ábila no es considerado por el entrenador y todo indica que en breve partirá a la Major League Soccer de Estados Unidos buscando más continuidad.

En ese contexto, el gran sueño de todos es ver a Edinson Cavani con la camiseta azul y oro, teniendo en cuenta que en junio termina el contrato del uruguayo con el Manchester United y estará libre para negociar con quien él quiera. Su padre fue el que avisó que ve muchas chances de que el mundialista de uno de los últimos pasos de su carrera llegando al fútbol argentino.

Sobre esto opinó 'Manteca' Martínez, histórico del conjunto de La Ribera que contó cómo está "ayudando" a Juan Román Riquelme para cumplir el objetivo: "Un poco me pidió que lo convenciera y un poco no. Román tiene llegada a todos los jugadores, levanta el teléfono y puede hablar directamente con cualquiera. Hablé con el hermano dos veces para comentarle el interés de Boca, pero en ese momento no se dio", señaló.

Quien fue compañero del histórico enganche en 1996 y 97, agregó: "Después de que Edi dijo que se quería subir al tejido, ¿cómo te sacás ese sueño de encima? Ojalá que dejen el tejido, que no lo saquen, así se puede subir de verdad, ja", dijo en Conectados por Boca, por Cadena Xeneize, recordando una vieja declaración de Cavani.

Y cerró: "Todos los bosteros queremos que venga Edi, así que ojalá se pueda dar. Eso se sabrá más adelante", expresó el Manteca, aunque sabe que hay que ser prudente en estos casos: "Él todavía está en Manchester, esperemos a ver si puede venir en junio. Ahora estamos todos expectantes a ver si Edi puede llegar a Boca".

