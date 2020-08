¿Pega la vuelta? Mouche reveló que tiene el deseo de regresar a Boca

Pablo Mouche tuvo dos etapas en Boca Juniors: la primera entre 2005 y 2006, donde prácticamente no tuvo lugar, y la segunda entre 2007 y 2012, donde aportó 18 anotaciones y 25 asistencias en 139 compromisos oficiales.

En la actualidad, Mouche ya es un experimentado delantero de 32 años de edad que defiende los colores de Colo Colo de Chile. Sin embargo, no dio demasiadas vueltas para reconocer que tiene el deseo de volver a jugar en el Xeneize.

"Me gustaría, fue el club que me hizo conocido y en el que pasé hermosos momentos de pasión y de títulos ganados", comenzó exteriorizando el hombre que en octubre próximo cumplirá ya 33 años, en diálogo con el periodista Horacio Pagani.

Sin embargo, posteriormente hizo una aclaración no menos importante: "Pero si hoy digo que me gustaría volver le estaría faltando el respeto a la gente de Colo Colo y estoy muy bien", señaló sobre el club donde se desempeña desde 2019.

"En diciembre se me termina el contrato y no sé qué va a suceder, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo porque estoy feliz acá. Si eso no pasa buscaré otro rumbo y Boca siempre será bienvenido, sería una felicidad enorme", concluyó.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, Mouche también supo vestir las camisetas de Estudiantes de Caseros, Arsenal de Sarandí, Kayserispor, Palmeiras, Lanús, Estrella Roja, Olimpia, Banfield y San Lorenzo de Almagro.

