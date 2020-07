Pergolini le respondió a Closs: "Dejá de decir pelotudeces"

El mundo Boca está en el centro de la escena por lo que terminó siendo una muy conflictiva renovación del contrato de Carlos Tevez.

Opiniones del tema sobran, pero fue la de Mariano Closs la que le hizo saltar la térmica a Mario Pergolini, por lo que salió a responder.

"Lo que no entiendo de esta dirigencia es que el presidente está fuera de órbita . Es como si hubiesen dicho: Ameal usted no opine, deje que nos arreglamos nosotros . Es como que el club está tomado por la mesa de fútbol de Boca y por nadie más", dijo el periodista en su programa por Radio Continental.

Luego, agregó: "La verdad que apena un poco cómo se lo pasa por arriba al Presidente de uno de los clubes más importantes del mundo . Es como que le dijeron: Usted se calla que acá estamos nosotros para esto.¿Dónde está Ameal? Yo creo que le tienen un terror a Riquelme. Hasta Pergolini mismo. Esa es la imagen de Boca, un presidente ausente y un Pergolini sin información. El presidente de Boca sin dudas es Riquelme. Es el dueño de Boca. Un Boca que está acéfalo de dirigencia real. Pergolini está más para otra cosa. Me da la impresión de que están haciendo un conventillo de inexpertos con poder. Cascini es alguien que encontró un lugar por ser amigo de Riquelme".

Claro, el vicepresidente del Xeneize, mediante Vorterix, replicó fiel a su estilo: "'Pergolini enojado devuelta'. Closs, dejá de decir pelotudeces. Enojado, que le tiene miedo a Riquelme. Nos hablamos todos los días, normal, re cariñosa la charla".

Además, señaló: "San Miguel licenció a todo su equipo, perdón que me meta con otro club, hay 1700 jugadores que se quedaron sin contrato, yo entiendo que es Tevez, pero se están preocupando por un contrato que es adinerado, pero de eso no hablan, esto no es un problema. Mienten, que estamos peleados, mentira".

Para cerrar, metió a otro más en la bolsa: "El otro día lo escuché a Liberman, llamá y preguntá y listo, si te van a responder, no quieren salir al aire pero te lo responden, pero no, mienten a lo pavote".

