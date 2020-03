Representante de Martínez Quarta: "Nuestra idea es que salga de River en este mercado"

Con 23 años, Lucas Martínez Quarta ha sido una de las tantas promesas que Marcelo Gallardo promovió de las juveniles al primer equipo.

El defensor central ya ha ganado seis títulos con el Millonario y en las últimas temporadas se ha consolidado como titular en la formación del Muñeco. Después de la salida de Jonathan Maidana a comienzos de 2019, él apareció para tapar un bache inmenso.

¿Martínez Quarta se va en junio a Europa? Habló el representante en @Comotevaok:



�� "El jugador no me ha manifestado nada, pero nuestra idea como representantes es que es el momento ideal para que se vaya: por nivel, edad... Tiene todas las condiciones para jugar allá" pic.twitter.com/w2QItelIjK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 6, 2020

Martínez Quarta tiene contrato hasta mediados del 2021 y todavía la dirigencia no se ha sentado a renovarle el vínculo, como si lo hicieron con los grandes referentes del plantel. El último ha sido Leonardo Ponzio.

Este viernes, Gustavo Goñi, representante del jugador, habló en Cómo te vaa, Benedetto y asustó a más de un hincha millonario.

"La idea es que salga en este mercado. En su momento cuando llegue la oportunidad hablaremos con los dirigentes", respondió.

"El jugador no me ha manifestado nada, no he tenido charlas profundas con él, pero nuestra idea como representantes es que es el momento ideal para que se vaya: de nivel, edad, oportunidades. Él tiene todas las condiciones para jugar allá", profundizó.

Hoy por hoy, Robert Rojas y Martínez Quarta es la dupla titular de equipo de Gallardo. Si sale el pibe de 23 años, volvería a la titularidad Javier Pinola, aunque el Muñeco debería llenar el banco con un juvenil.

Lee También