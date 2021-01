No podemos más: River goleó 3-0 a Palmeiras y hay un video que lo prueba

Si hay una realidad diferente, quiero vivir en la que está Zekiel79: el youtuber famoso por modificar, entre otros videos, los resúmenes de los partidos de fútbol.

+ Los audios del VAR en River-Palmeiras

+ Libertadores: River 0-3 Palmeiras

¿Cuál es su última obra de arte? La goleada en contra que recibió River contra Palmeiras en el Libertadores de América.

En el campo de juego, el Millonario la pasó feo por la ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores. No obstante, no hay nada que Zekiel79 no pueda arreglar.

En su cuenta de YouTube, publicó el resumen del partido del equipo de Marcelo Gallardo y adivinen qué ¡goleó River!

Sí, dos goles de Rafael Santos Borré y uno de Jorge Carrascal. Además, la figura fue Franco Armani, quien se tapó todo.

Si el 2020 se hubiese podido modificar como Zekiel79 modifca los videos, hubiese sido el mejor año de nuestras vidas.

Lee También