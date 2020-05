Sonríe River: el representante de Montiel respondió si el lateral se va a ir

El primer equipo de River es realmente muy corto. Para colmo, son más rumores que ponen en duda el futuro de sus figuras a que los que hablan de algún fichaje.

Sin dudas, Gonzalo Montiel es el máximo candidato a abandonar el club en el próximo mercado por supuestos intereses que vienen desde Europa.

Que lo quieren desde Bayer Leverkusen, como ya pasó con Lucas Alario y Exequiel Palacios, que también lo desean desde la Premier League y más.

"Por ahora se va a quedar en River. En una situación normal se iba en un 90%, pero ahora no sé", respondió Marcelo Carracedo, representante del defensor en un entrevista con Radio La Red.

"Antes de que pasara todo esto había mucho interés. Pensé que con la pandemia se iba a frenar un poquito, pero siguieron llegando llamadas. Todavía hay ligas que tienen que terminar y equipos que tienen que ver si se clasifican a una copa. Hay muchos equipos que tienen interés, pero todo está muy verde", agregó.

Por último, respondió sobre el rol de Marcelo Gallardo en la cabeza de Montiel: "Va a ser una parte importante a la hora de definir si se queda o no cuando llegue una oferta. Se habló cuando llegó lo del West Ham. Dijo que en esas condiciones no y no lo iba a dejar ir en ese momento con lo que estaba jugando River".

