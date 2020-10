Víctor Hugo Marulanda en Alianza Lima: "Seguimos buscamos llegar a semifinales"

Alianza Lima viene teniendo un año pésimo. Los resultados, el juego, los futbolistas, el director técnico y la dirigencia han dejado mucho que desean en los hinchas.

Hoy, la realidad de los Íntimos es que están a tres puntos del descenso. Por una cuestión de sistema del campeonato, puede salir campeones, pero, por lo mostrado, eso es muy complicado.

A pesar de eso, hay algunos que todavía sueñan. De hecho, el propio Leao Butrón, después de perder contra Ayacucho, dijo que están a tres puntos del puntero de la Fase 2.

¡Juntos hasta el final!����



��Entrenamiento de esta mañana en Lurín.



¡Vamos muchachos!����#ElCorazónDelPueblo�� pic.twitter.com/CCRLnWIZxI — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 28, 2020

Este jueves, quien se refirió al tema fue Víctor Hugo Marulanda. Él habló de la cercanía del descenso, pero también aseguró que tienen chances de salir campeones.

"Seguimos buscamos llegar a semifinales. Nunca descendí como jugador, no me gusta estar ahí. Claro que preocupa y golpea duro pero ese dolor me motiva a seguir trabajando para que los jugadores y el DT resuelvan esto", señaló el gerente deportivo a DirecTV.

Así, en Alianza parece haber dos objetivos totalmente opuestos. Luchan para salvarse y a la vez por campeonar. El campeonato peruano lo permite, sí, pero ¿es realista para los Íntimos?

