JJ López reveló qué le dijo un policía en la salida del Monumental tras descender

El 26 de junio de 2011 es una de las fechas que los hinchas de River menos intentan recordar. Ese día en el calendario significó el primer y único descenso en la inmensa historia del Millonario, que se dio tras igualar 1 a 1 en el Monumental ante un Belgrano que había ganado 2 a 0 en Córdoba.

Esa jornada fue una de las más complicadas para todos los presentes, menos para los jugadores y simpatizantes del equipo cordobés, claro está. Un estadio tenso, un clima muy hostil y los incidentes post-partido son algunos de los hechos que protagonizaron aquella tarde en Núñez.

Una vez consumado el descenso pasaron unos cuantos minutos hasta que el plantel local logró abandonar el campo de juego, luego de que se desplegara un fuerte operativo policial. Juan José López, entrenador de aquel River, reveló en ESPN F90 un detalle inédito de aquel momento.

Luego de pasar un difícil momento en la salida del campo de juego del Monumental, JJ mantuvo un diálogo con uno de los policías que lo escoltó en el recorrido. "No puedo creer como te la bancaste. ¿Cómo te bancaste tantos insultos sin reaccionar?", le dijo el uniformado al DT, sorprendido por la calma que tenía en un momento donde lo que más se escuchaban eran gritos para él.

El Negro, con la tranquilidad que lo caracteriza, contó cuál fue su respuesta: "Porque yo sé lo que están sufriendo ellos y yo estoy sufriendo el doble, pero los tengo que entender. Cuando llegas a esta posición tenés que aceptar la bronca de la gente, no me puedo ir a pelear, para mí la violencia no existe".

