En Francia le declaran la guerra a Kylian Mbappé a meses de la Copa del Mundo 2026

El clima con Kylian Mbappé en Francia, a menos de 7 meses de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (certamen al que consiguió la clasificación luego de vencer 4 a 0 a Ucrania en el Estadio Parque de los Príncipes el pasado jueves 13 de noviembre), no es el ideal ni mucho menos.

Es que tras los rumores que circularon en medios de comunicación del país galo sobre que diferentes integrantes del plantel comandado por Didier Deschamps están ”cansados de los privilegios” que recibiría el delantero del Real Madrid (algo que ya había sucedido en 2024) a raíz de su ausencia vs. Azerbaiyán por la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA (en teoría presentó una inflamación en uno de sus tobillos y de esa manera eludió el viaje de casi 5 mil kilómetros al país euroasiático), ahora trascendió un comunicado con acusaciones fuertes por parte del club que en la actualidad es el más grande del país en cuestión, el París Saint-Germain.

“El club ha presentado pruebas que demuestran que el jugador ha actuado de forma desleal, al ocultar durante casi once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar su contrato, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar un traspaso“, emitió la directiva del PSG a diferentes medios de Francia y de Europa, en relación con el conflicto legal que acarrea desde hace largos meses con Kylian Mbappé, quien demandó a la institución de la capital francesa por presunta falta de pagos que, a su entender, le correspondían de su último año de contrato.

En esa misma dirección, el PSG remarcó: ”El club alega que el jugador cuestionó un acuerdo alcanzado en agosto de 2023 que preveía una reducción de su remuneración en caso de marcharse libre, con el fin de ‘preservar la estabilidad financiera del club’. Este ocultamiento, junto con la impugnación de este acuerdo claro y documentado, causó al Paris Saint-Germain un perjuicio considerable que el club pretende hacer valer ante las instancias competentes”.

Siempre con el foco en el atacante que ya acumula 62 anotaciones en el Real Madrid, el vigente campeón de la Champions League apuntó: ”El club lamenta que, a pesar de sus esfuerzos por llegar a un acuerdo amistoso, Mbappé haya atacado continuamente al club en cada ocasión, situación lamentable tanto para el propio jugador como para el fútbol francés en su conjunto”.

Para cerrar, aclaró: ”PSG insiste en que el jugador ha asumido compromisos públicos y privados claros y repetidos que se le piden que respete, después de haber disfrutado de condiciones excepcionales durante siete años”.

Las cifras de la demanda del PSG a Kylian Mbappé

El París Saint-Germain elevó su contrademanda en este litigio con Kylian Mbappé exigiendo hasta 440 millones de euros de retribución por daños y perjuicios, mientras que el futbolista a su vez reclama al club francés alrededor de 263 millones de euros.

El veredicto final del tribunal laboral sobre este conflicto se espera para el 16 de diciembre de 2025.