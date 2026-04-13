Emelec no pudo obtener los mejores resultados en los últimos 4 partidos y está a nada de cumplir 1 mes sin ganar. El club azul volvió a perder, ahora contra Aucas. Por lo cual, en este lunes, 13 de abril de 2026, se reveló que el ‘Bombillo’ ya estaba buscando un nuevo DT.

En medio de todos esos rumores, ahora trasciende la información de que Emelec finalmente decidió que Vicente Sánchez se quede. La directiva le muestra todo el apoyo posible al entrenador y entienden que los malos resultados de este último tiempo no son “su culpa”.

Por lo cual, Vicente Sánchez está firme en el cargo de entrenador de Emelec y no se moverá por el siguiente tiempo. Además, ahora al club le viene un calendario “menos exigente”, donde el entrenador debe demostrar que puede darle la vuelta a este momento.

Sánchez llegó para relanzar un proyecto y un equipo que en los dos últimos años peleó descenso. Aunque las sensaciones malas no han faltado, también ha dejado buenas percepciones, sobre todo después de vencer a Independiente del Valle en la LigaPro.

En las derrotas de Vicente Sánchez también lo ha venido perjudicando que Emelec no pueda terminar el partido con 11 jugadores. Ante Mushuc Runa, Deportivo Cuenca y Aucas terminó con 10 en cancha tras insólitas expulsiones de sus jugadores.

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El sueldo de Vicente Sánchez en Emelec

Como nuevo entrenador de Emelec, Vicente Sánchez estaría ganando un salario cercano a los 20 mil dólares por mes. El uruguayo solo tuvo una experiencia previa antes de llegar a Ecuador, y fue dirigiendo a Cruz Azul en México, donde salió campeón.

El contrato de Vicente Sánchez con Emelec

Actualmente, Vicente Sánchez tiene un contrato con Emelec hasta mediados de la temporada 2027. A todos sorprendió, pero el club acabó firman un acuerdo de año y medio con el técnico, para iniciar este proyecto. Por lo cual, aún mantienen su confianza intacta.

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En síntesis:

La directiva ratificó a Vicente Sánchez como entrenador pese a sumar casi un mes sin ganar.

como entrenador pese a sumar casi sin ganar. El técnico uruguayo percibe un sueldo mensual cercano a los 20 mil dólares en Emelec.

en Emelec. El contrato de Vicente Sánchez con el club tiene vigencia hasta mediados de la temporada 2027.