Liga de Quito vs Palmeiras: Confirmado el día de la semifinal, la hora, y el canal que pasa el partido

Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano en semifinales de la Copa Libertadores y con claras chances de clasificar hasta la final, por segunda vez en toda su historia. El equipo ecuatoriano ya sabe cuándo jugará las semifinales ante Palmeiras.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

El partido se jugará primero en Quito, ya que aunque Liga fue puntero de su grupo lo hizo con menos puntos de los que alcanzó Palmeiras en el suyo. Por lo cual, LDU tiene que primero jugar en su casa, donde buscará una ventaja, y luego viajar a Brasil.

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Los millones que se llevará el campeón de la Copa Libertadores

El equipo que logre ganar la final de la Copa Libertadores se llevará más de 24 millones solo por ganar el trofeo. Tanto Liga de Quito como Palmeiras ya han asegurado más de 9 millones solo por llegar hasta semifinales, entre los premios por pasar de ronda y ganar partidos.

