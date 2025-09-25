Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

La Policía de Ecuador allanó el camerino de dos equipos de la LigaPro por el caso de apuestas ilegales

Los dos primeros equipos de la LigaPro que ya fueron allanados por la Policía Nacional por el caso de apuestas ilegales.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los dos primeros equipos de LigaPro allanados por el caso de amaño de partidos
© Imago/ Edit BVLos dos primeros equipos de LigaPro allanados por el caso de amaño de partidos

Las investigaciones por apuestas ilegales en Ecuador ya dan sus primeros resultados y los primeros equipos de la LigaPro señalados. Se realizó el allanamiento a dos equipos del fútbol ecuatoriano que militan en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Según reveló La Posta, la Policía de Ecuador y Fiscalía allanaron los camerinos de Gualaceo y Chacaritas antes de sus partidos de estas jornadas. Todo esto porque los clubes ecuatorianos están siendo investigados por el caso de amaño de partidos.

Ya Gualaceo ha protagonizado este tipo de casos a lo largo de todo el año, por lo cual, el equipo de Azuay se encuentra en un grave problema ante una sanción que podría llegar a ser drástica. No serían los únicos equipos ecuatorianos investigados.

De acuerdo a la información de Primicias, hay 4 equipos de la Serie B que son investigados por el amaño de partidos y apuestas ilegales en Ecuador. En los próximos días se irían conociendo los otros nombres de los otros equipos que serían acusados.

Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

ver también

Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

Tweet placeholder

Este terrible escándalo también alcanzó a un equipo de primera categoría como El Nacional. El ‘Bi-Tri’ también tiene a jugadores investigados por esta situación, y algunos incluso llegaron a advertir que estaban siendo extorsionados por una red de apuestas ilegales.

Publicidad
Las sanciones que podría tener El Nacional por el caso de apuestas ilegales

ver también

Las sanciones que podría tener El Nacional por el caso de apuestas ilegales

¿Qué sanciones pueden recibir los equipos?

En caso de que se concluya que los clubes estuvieron involucrados en el amaño de partidos. Los mismos podrían ser sancionados con un descenso inmediato o resta de puntos para la siguiente temporada. Los jugadores involucrados también podrían ser suspendidos por dos temporadas.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Luis Zubeldía pega dura traición a Liga de Quito y ficha por insólito club
Fútbol de Ecuador

Luis Zubeldía pega dura traición a Liga de Quito y ficha por insólito club

¡Se van gratis! Los dos titulares de Emelec que no aguantan más y se quieren ir del club
Fútbol de Ecuador

¡Se van gratis! Los dos titulares de Emelec que no aguantan más y se quieren ir del club

Son titulares con Ismael Rescalvo, pero estos dos jugadores podrían dejar Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Son titulares con Ismael Rescalvo, pero estos dos jugadores podrían dejar Barcelona SC

Arsenal le quita otra oportunidad a Piero Hincapié con esta noticia
Fútbol de Ecuador

Arsenal le quita otra oportunidad a Piero Hincapié con esta noticia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo