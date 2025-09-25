Las investigaciones por apuestas ilegales en Ecuador ya dan sus primeros resultados y los primeros equipos de la LigaPro señalados. Se realizó el allanamiento a dos equipos del fútbol ecuatoriano que militan en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Según reveló La Posta, la Policía de Ecuador y Fiscalía allanaron los camerinos de Gualaceo y Chacaritas antes de sus partidos de estas jornadas. Todo esto porque los clubes ecuatorianos están siendo investigados por el caso de amaño de partidos.

Ya Gualaceo ha protagonizado este tipo de casos a lo largo de todo el año, por lo cual, el equipo de Azuay se encuentra en un grave problema ante una sanción que podría llegar a ser drástica. No serían los únicos equipos ecuatorianos investigados.

De acuerdo a la información de Primicias, hay 4 equipos de la Serie B que son investigados por el amaño de partidos y apuestas ilegales en Ecuador. En los próximos días se irían conociendo los otros nombres de los otros equipos que serían acusados.

Este terrible escándalo también alcanzó a un equipo de primera categoría como El Nacional. El ‘Bi-Tri’ también tiene a jugadores investigados por esta situación, y algunos incluso llegaron a advertir que estaban siendo extorsionados por una red de apuestas ilegales.

¿Qué sanciones pueden recibir los equipos?

En caso de que se concluya que los clubes estuvieron involucrados en el amaño de partidos. Los mismos podrían ser sancionados con un descenso inmediato o resta de puntos para la siguiente temporada. Los jugadores involucrados también podrían ser suspendidos por dos temporadas.