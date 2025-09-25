Liga de Quito eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores y logró avanzar hasta semifinales. El equipo ecuatoriano fue contundente y ahora se terminará midiendo a Palmeiras, no obstante, el ‘Rey de Copas’ ahora suma una baja muy delicada.

En el partido ante Sao Paulo, Fernando Cornejo vio la tarjeta amarilla. El volante chileno sumó su tercera amarilla desde los octavos de final, y ahora no podrá estar en la ida ante Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este un problema muy delicado para Tiago Nunes.

Cornejo es uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en toda la temporada. El jugador chileno terminó sorprendiendo a todos con su gran rendimiento con la llegada de Nunes, y es el equilibrio entre creatividad y marca en la mitad de la cancha para los ‘Albos’, de ahí que, haya preocupación por su salida.

Con la baja de Cornejo, se abre un hueco en el once de LDU, y es ahí donde Nunes tendrá que trabajar. El DT tiene como opciones a Kevin Minda y otro fichaje que haga Liga, ya que el club se puede reforzar exclusivamente con algún volante para jugar la Copa Libertadores.

Cornejo era el único jugador de Liga de Quito que llegaba con el riesgo de ser suspendido por tarjeta amarilla. El chileno había acumulado dos tarjetas en la llave contra Botafogo, una en Brasil y otra en Quito. Las tarjetas no se reinician en esta instancia y se acumulan.

¿Cuándo se jugarían las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarían a finales del mes de octubre, en las últimas dos semanas. La Conmebol confirmaría en los siguientes días horarios y fechas exactas. Lo única certeza es que la llave se abre en Quito y se define en Brasil.

¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Libertadores?

El campeón de la Copa Libertadores podría llevarse un premio económico, solo por ser campeón de 24 millones. Este dinero se acumularía a lo que el club también lleve ganando desde la zona de grupos, llegando a un premio superior a los 30 millones.

