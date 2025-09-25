Mientras Liga de Quito clasificó a semis de Libertadores, Barcelona SC hizo este insólito anuncio

Liga de Quito logró volver a meterse en semifinales de la Copa Libertadores y eliminó a Sao Paulo. El ‘Rey de Copas’ jugará contra Palmeiras en esta instancia, pero las redes sociales explotaron con un insólito anuncio de Barcelona SC el mismo día en que LDU hizo historia.

La rivalidad de Liga de Quito contra Barcelona SC es una de las más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano, de ahí que, a todos sorprenda un insólito anuncio de los amarillos el mismo día que el ‘Rey de Copas’ se metió entre los 4 mejores de América. Barcelona SC anunció la “Moto Centenario”.

En el marco de sus 100 años, Barcelona SC ha anunciado diferentes productos con diferentes marcas. Ahora aprovechó y lanzó una “Moto Centenario” con una marca de vehículos. La motocicleta cuenta con el escudo de los amarillos y la palabra centenario.

Rápidamente, las burlas llegaron en redes sociales y es que los aficionados no pueden dejar de comparar que en los 100 años del ‘Ídolo’, tanto Independiente del Valle como Liga de Quito están en semifinales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

La temporada de los 100 años de Barcelona SC no está siendo como esperaban los aficionados. Están lejos de competir por la LigaPro, a 10 puntos de Independiente del Valle, y a nivel internacional se quedaron eliminados de todos los torneos en mayo.

Los millones que ganó Liga de Quito en Copa Libertadores

Liga de Quito se llevó más de 7 millones de dólares por clasificar a semifinales de la Copa Libertadores. El ‘Rey’ ya ganó esta cifra por lo que fue haciendo en la fase de grupos, octavos de final y cuartos de final. En caso de ganar el trofeo serían más de 24 millones.

¿Qué títulos puede competir Barcelona SC en este 2025?

En su temporada de centenario a Barcelona SC solo le queda competir por la LigaPro. El ‘Ídolo’ ya fue eliminado de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Ecuador. Mientras que, en el torneo local está a 10 puntos de Independiente del Valle que es puntero.

