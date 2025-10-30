Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry “jugará la Serie B”

Uno de los grandes fichajes que Liga de Quito estaría cerca de tener para la siguiente temporada es el del central uruguayo de Mushuc Runa, Bryan Bentaberry. Sin embargo, la salida del jugador ahora pinta para complicada por la postura de Mushuc Runa.

El máximo directivo de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, cuestionó el comportamiento del defensa que ha sido expulsado en varios partidos y ahora advierten que el mismo podría ser comprado y quedarse para jugar en la Serie B de Ecuador, si descienden.

“Hay que esperar si quedamos en la Serie A o en la Serie B del fútbol ecuatoriano. A ratos me da iras. Le digo a Bentaberry: ‘Te compro y te dejo parado’. Pagó. 100.000 dólares me cuesta la compra del jugador y si yo quiero que juegue la Serie B, le compro”, comentó Chango.

El destino para Bentaberry estaría en otro equipo del fútbol ecuatoriano, sin embargo, si Mushuc Runa hace uso de la opción de compra, opción hasta finales de 2025, todo cambiaría. Asimismo, el club puede comprarlo y venderlo, pero ya la operación sería más grande.

“Le compro y le dejo parado los próximos 3 años, si es posible. Porque parece que es intencional, que se deja expulsar varias veces, para mí. Yo estoy súper molesto, porque analizo los partidos y estoy molesto con el señor Bentaberry”, afirmó Chango.

Los números de Bryan Bentaberry en esta temporada

En esta temporada, Bentaberry ha jugado un total de 33 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles. El uruguayo de 28 años lleva en cancha más de 2.000 minutos. De ahí que, interese a varios equipos grandes de Ecuador como Liga o Barcelona SC.

