‘Chito’ Vera volvió a perder en la UFC contra Aiemann Zahabi: “Robo gigante”

Este sábado 18 de octubre de 2025, Marlon ‘Chito’ Vera regresó a la UFC en una noche polémica contra Aiemann Zahabi. El ecuatoriano llevaba más de 1 año fuera del octágono y venía con dos derrotas muy complicadas que lo llevaron a salir del top 5 del Peso Gallo.

El primer round terminó siendo muy parejo para ‘Chito’ y Zahabi, sin embargo, su rival terminó mucho mejor y conectó golpe que le hicieron daño al ecuatoriano. El peleador canadiense también se terminó haciendo acreedor a este round por su sprint de golpes final. El tricolor también se tuvo que acomodar el dedo durante la pelea.

El 2 round fue totalmente diferente, el ecuatoriano salió con todo y finalmente conectó un golpe con la mano izquierda que llevó a Zahabi al suelo. ‘Chito’ Vera fue totalmente superior en este asalto y se lo llevó al bolsillo, por lo cual, todo debía definirse en el tercero.

El 3er round fue aún más cerrado que los dos anteriores y cuando terminó ambos peleadores celebraron por todo lo alto. La decisión final estuvo en las tarjetas de los jueces. Finalmente, dos árbitros vieron como ganador a Zahabi provocando el enojo del ecuatoriano que se marchó sin saludar a su rival.

ver también Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

Tweet placeholder

Los aficionados también se enojaron por esta decisión y reaccionaron en redes sociales: “Robo gigante. Debió ganar ‘Chito’ Vera“. “Súper robo”. “Que robo mas descarado, chito fue flojo, el otro peor, y dentro de esos malos tenia que haber ganado el ecuatoriano, lo acorralo, lo partió…que mas querían?“. “Nos robaron”

Publicidad

Publicidad

Los comentarios de los aficionados en X. (Foto: Captura de Pantalla)

La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera por su pelea

El ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40 mil y 50 mil dólares. Aunque no ganó este un pago que se suele hacer a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates.

El ranking de ‘Chito’ Vera tras vencer a Zahabi

Se espera que Marlon ‘Chito’ Vera baja en su ranking y finalmente descienda del puesto 7 en el Peso Gallo. En las siguientes horas, se confirmará en que puesto finalmente quedó el peleador ecuatoriano.

Publicidad