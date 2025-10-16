Es tendencia:
Chito Vera

‘Chito’ Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?

'Chito' Vera enciende todas las alarmas tras estas polémicas declaraciones previo a su regreso a la UFC.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las enigmáticas declaraciones de 'Chito' Vera que preocupan a los aficionados
Este sábado 18 de octubre de 2025, Marlon ‘Chito’ Vera regresa a la UFC para volver a pelear y retomar su ranking. El peleador ecuatoriano estuvo fuera los últimos meses y previo a su gran encuentro dejó declaraciones que preocupan a los aficionados con un eventual retiro.

En la previa de la pelea contra Aiemann Zahabi, Vera declaró: “Esta pelea es todo o nada. O recupero mi puesto o las cosas se pueden poner muy feas. Voy a pelear como si estuviera peleando por mi plato de comida“, comentó el ecuatoriano a UFC en Español.

Estas declaraciones de ‘Chito’ sorprenden, ya que el peleador ecuatoriano viene de una mala racha con 2 derrotas consecutivas, lo cual ha provocado que pierda puestos en el ranking del peso gallo y ahora sea el número 7 del mundo, cuando llegó a ser el 3 y pelear por el campeonato.

Asimismo, ‘Chito’ ya tiene 32 años y lleva fuera del octágono 1 año, ya que su última pelea fue en agosto de 2024 cuando cayó ante Deiveson Figueiredo. En junio tuvo que suspender su pelea por una lesión y ahora regresa para medirse a Zahabi, número 9 del ranking.

‘Chito’ Vera volverá al octágono de la UFC, un año después. (Foto: GettyImages)

‘Chito’ fue el gran responsable de lo que hoy es una “ola” de ecuatorianos en la UFC con espectaculares representantes como Michael Morales, Carlos Vera y recientemente se sumó Adrián Luna, que hizo una de las mejores peleas de la “historia” en el Contender Series.

¿A qué hora pelea ‘Chito’ Vera y por dónde ver?

La pelea de ‘Chito’ Vera forma parte de la cartelera estelar de la UFC Fight Night, por lo cual, el ecuatoriano estará peleando entre las 6 o 7 de la noche del sábado 18 de octubre. Todos los aficionados que quieran seguir el evento lo podrán hacer a través de los planes de Disney+.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
