¿Cuándo, dónde y contra qué rival? ‘Chito’ Vera volverá a pelear en la UFC en este 2026

‘Chito’ Vera no lleva una buena racha en la UFC desde que perdió su pelea estelar ante Sean O’Malley. El ecuatoriano arrastra 3 derrotas consecutivas en el Peso Gallo y su posición en el top 10 peligra cada vez más y más. El ecuatoriano ya tiene rival confirmado para su regreso.

Diferentes informaciones apuntan a que ‘Chito’ Vera regresaría al octágono de la UFC el próximo 28 de febrero en lo que se está preparando como la UFC México. El tricolor se mediría a un talento local en el Arena CDMX, en una pelea clave para él.

Varias fuentes revelan a que el rival que tendrá ‘Chito’ Vera en esta pelea en la UFC sería el mexicano David Martínez de record 13-1. El mexicano también está dando sus primeros pasos en el peso Gallo de la UFC, y actualmente registra 2 victorias y 0 derrotas.

Actualmente, ‘Chito’ se ubica en el lugar 8 del ranking del peso Gallo de la UFC. El ecuatoriano podría salir del top 10 si vuelve a perder, confirmando que no pasa por su mejor momento. Las últimas 3 derrotas consecutivas para Vera fueron por decisión de los árbitros.

Marlon ‘Chito’ Vera llegó a competir por el título en la UFC. (Foto: GettyImages)

Actualmente, David Martínez se ubica en el puesto 10 del ranking de la UFC, y si el mexicano triunfa ante Vera podría quedarse con su lugar. Ya el peleador ecuatoriano comenzó los trabajos de cara a este importante evento que marcaría su regreso al octágono.

La fortuna que ganaría ‘Chito’ Vera en su siguiente pelea

En su siguiente pelea en la UFC, Vera ya tendría asegurada una bolsa cercana a los 50 mil dólares. En caso de hacer una gran performance y destacar, el tricolor podría sumar varios miles más a dicha bolsa.

Los peleadores ecuatorianos en la UFC

Ecuador tiene 4 representantes en la UFC en la actualidad en peleadores como Adrián Luna, Michael Morales, ‘Chito’ Vera y Carlos Vera. De momento, solo ‘Chito’ tiene una pelea confirmada para este 2026.

