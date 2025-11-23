Es tendencia:
La fuerte acusación de Carlos Prates a Michael Morales: “Es raro cómo recuperó tanto peso”

Michael Morales fue cuestionado por su peso luego de la pelea contra Sean Bradley y el peleador ecuatoriano respondió.

Por Gustavo Dávila

La fuerte acusación de Carlos Prates a Michael Morales: "Es raro cómo recuperó tanto peso" Foto: Getty

Michael Morales vuelve a ser noticia una semana después de su histórico triunfo en la UFC contra Sean Brady ahora por una acusación que recibió el ecuatoriano. El peleador Carlos Prates lanzó una insinuación sobre el peso del peleador.

“Voy a ser un poco polémico; ¿ustedes piensan que un peleador puede ganar 13 kilos en 12 horas solo comiendo? Ese tipo luego de 12 horas pesó 196 libras. ¿Solo comiendo y bebiendo…?”, dijo el brasileño, rematando con un: “No soy nutricionista, pero eso es raro”.

Los aficionados rápidamente interpretaron cómo que Morales había recurrido a procedimientos de sueros intravenosos luego de la pelea o que antes llegaron al peso ideal por métodos de deshidratación extremos.

El ecuatoriano no tardó en responderle con humor y de forma directa: “Es que a ti no te alimentaron bien de chiquito”, dijo el peleador. Carlos Prates y Michael Morales compiten para ver quién será el siguiente retador al título.

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares. Siendo uno de los premios más importantes que ha ganado.

OFICIAL: El nuevo puesto en el ranking UFC de Michael Morales que conmociona a Ecuador

OFICIAL: El nuevo puesto en el ranking UFC de Michael Morales que conmociona a Ecuador

El próximo rival de Michael Morales

En el siguiente encuentro para Morales, pareciera que el ecuatoriano se terminaría enfrentando a Carlos Prates, quien también viene en un ascenso gigantesco al interior de la empresa. Si se enfrentan sería para definir el retador al campeonato.

En resumen

  • Carlos Prates insinuó que Michael Morales ganó 13 kilos en 12 horas tras la pelea.
  • Prates, peleador brasileño, cuestionó si el ecuatoriano pudo subir a 196 libras solo comiendo.
  • Michael Morales le respondió con humor a Prates, que compiten por ser retadores al título.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
