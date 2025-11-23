La fuerte acusación de Carlos Prates a Michael Morales: “Es raro cómo recuperó tanto peso”

Michael Morales vuelve a ser noticia una semana después de su histórico triunfo en la UFC contra Sean Brady ahora por una acusación que recibió el ecuatoriano. El peleador Carlos Prates lanzó una insinuación sobre el peso del peleador.

“Voy a ser un poco polémico; ¿ustedes piensan que un peleador puede ganar 13 kilos en 12 horas solo comiendo? Ese tipo luego de 12 horas pesó 196 libras. ¿Solo comiendo y bebiendo…?”, dijo el brasileño, rematando con un: “No soy nutricionista, pero eso es raro”.

Los aficionados rápidamente interpretaron cómo que Morales había recurrido a procedimientos de sueros intravenosos luego de la pelea o que antes llegaron al peso ideal por métodos de deshidratación extremos.

El ecuatoriano no tardó en responderle con humor y de forma directa: “Es que a ti no te alimentaron bien de chiquito”, dijo el peleador. Carlos Prates y Michael Morales compiten para ver quién será el siguiente retador al título.

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares. Siendo uno de los premios más importantes que ha ganado.

El próximo rival de Michael Morales

En el siguiente encuentro para Morales, pareciera que el ecuatoriano se terminaría enfrentando a Carlos Prates, quien también viene en un ascenso gigantesco al interior de la empresa. Si se enfrentan sería para definir el retador al campeonato.

