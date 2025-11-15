¿Por qué Michael Morales usa una bandera de México en todas sus peleas en la UFC?

Michael Morales es la gran esperanza de Ecuador para conseguir el primer campeonato de UFC para la historia del país. El peleador de Pasaje-El Oro Ecuador siempre una bandera de México en sus peleas. ¿El motivo? Su gran agradecimiento.

Morales dio sus primeros pasos en el mundo de la MMA en Ecuador, sin embargo, no fue hasta emprender un viaje a México, cuando su carrera cambió de verdad. El ecuatoriano llegó en 2021 al Entram Gym en Tijuana, para entrenar bajo la tutela del entrenador Raúl Arvizu, y fue cuando todo cambió.

Tuvo dos peleas muy importantes en México y Estados Unidos, que lo catapultaron a la UFC y posteriormente el ecuatoriano siempre estuvo rodeado de grandes referentes aztecas como Brandon Moreno, excampeón del peso mosca en la UFC. Hizo base en este país y así fue como el ecuatoriano dio el salto a la élite.

Por estas razones es que Morales decidió finalmente también usar los colores de la bandera mexicana cada vez que entrar al octágono. Incluso, en ocasiones lo han presentado como peleador mexicano, aunque sus raíces son muy claras y totalmente ecuatorianas.

¿Qué canal pasa la pelea de Michael Morales en la UFC 322?

Michael Morales es parte de la cartelera estelar en la UFC 322 y será la anteúltima pelea de la noche. La pelea del peleador ecuatoriano se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

¿A qué hora es la pelea de Michael Morales en la UFC 322?

Se tiene previsto que las peleas estelares de la UFC 322 comiencen de las 10PM, por lo cual, Morales seguramente estará en el octágono pasadas las 23H00 de Ecuador.

La fortuna que puede ganar Michael Morales en su pelea en la UFC 322

Michael Morales ya tiene garantizados entre 50 mil y 80 mil dólares, así pierda el combate ante Sean Brady. En caso de llevarse el triunfo, el ecuatoriano podría estar sumando una bolsa acumulada cercana a los 150.000 mil dólares, y la posibilidad de mejorar su ranking en el peso welter.

