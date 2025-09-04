Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha

Las Eliminatorias cerraron su penúltima fecha y ya hay más selecciones CONMEBOL que cerraron su pasaje al Mundial 2026 por Sudamérica.

Por Gustavo Dávila

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha Foto: Getty
Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha Foto: Getty

La penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOLse jugó este jueves en una jornada marcada por la emotividad de la despedida de Lionel Messi pero también de la clasificación de otras selecciones al Mundial 2026.

Uruguay ganó a Perú y no solo dejó fuera a la Bicolor de toda chance sino que acompañará a Argentina, Brasil y Ecuador como los siguientes clasificados al Mundial por Sudamérica.

Colombia también ganó a Bolivia en Barranquilla y también cerró su presencia en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá del siguiente año. A Paraguay le bastaba un empate contra Ecuador para clasificar.

Lo que queda por definir será quién se queda con el repechaje, Bolivia y Venezuela perdieron y tendrán que esperar hasta la última jornada para ver quién se queda con el medio cupo.

¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

ver también

¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

ver también

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

La tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

ver también

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

Fixture de la última fecha de Eliminatorias CONMEBOL

Ecuador vs. Argentina
Perú vs. Paraguay
Venezuela vs. Colombia
Bolivia vs. Brasil
Chile vs. Uruguay

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

ver también

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Publicidad

Los equipos clasificados al Mundial de 2026

De momento, estos son los equipos que ya clasificaron al Mundial de 2026:

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Argentina
  • Ecuador
  • Brasil
  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • República de Corea
  • Jordania
  • Australia
  • Nueva Zelanda
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
"Es uno menos": Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador
Fútbol de Ecuador

"Es uno menos": Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador

¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay

Ecuador resiste y suma por primera vez de visita contra Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

Ecuador resiste y suma por primera vez de visita contra Paraguay

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo