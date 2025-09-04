Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha

La penúltima fecha de las Eliminatorias CONMEBOLse jugó este jueves en una jornada marcada por la emotividad de la despedida de Lionel Messi pero también de la clasificación de otras selecciones al Mundial 2026.

Uruguay ganó a Perú y no solo dejó fuera a la Bicolor de toda chance sino que acompañará a Argentina, Brasil y Ecuador como los siguientes clasificados al Mundial por Sudamérica.

Colombia también ganó a Bolivia en Barranquilla y también cerró su presencia en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá del siguiente año. A Paraguay le bastaba un empate contra Ecuador para clasificar.

Lo que queda por definir será quién se queda con el repechaje, Bolivia y Venezuela perdieron y tendrán que esperar hasta la última jornada para ver quién se queda con el medio cupo.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL

Fixture de la última fecha de Eliminatorias CONMEBOL

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los equipos clasificados al Mundial de 2026

De momento, estos son los equipos que ya clasificaron al Mundial de 2026: