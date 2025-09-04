¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

La Selección de Ecuador cuenta los días para la disputa del torneo Mundial 2026 y ahora hay una noticia que cambia todo de cara al Mundial 2030. La FIFA analiza un histórico cambio en Eliminatorias que acercaría a la Tri al siguiente torneo de selecciones.

Según el periodista Esteban Edul, la FIFA analiza que Argentina, Paraguay y Uruguay no jueguen las siguientes Eliminatorias CONMEBOL, al estar ya clasificadas al Mundial 2030 por ser anfitrionas. Esto beneficiaría a Ecuador ya que son tres rivales directos los que se ausentarían.

Resta ver si esto se aplica y en caso que se de cuántos cupos serán asignados a Sudamérica. Si mantienen el formato actual, significaría que todos los participantes por CONMEBOL tendrían chances de entrar, 6 de forma directa y el séptimo a repechaje.

Medios internacionales hace meses señalaban que la intención de CONMEBOL era pedir que todas las selecciones de Sudamérica clasifiquen al Mundial 2030, al ser el centenario de la organización.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los equipos clasificados al Mundial de 2026

De momento, estos son los equipos que ya clasificaron al Mundial de 2026:

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Ecuador

Brasil

Japón

Irán

Uzbekistán

República de Corea

Jordania

Australia

Nueva Zelanda