Segundo Castillo

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

El entrenador ecuatoriano Segundo Castillo habló por primera vez tras su salida de Barcelona y dejó un claro mensaje al equipo.

Por Gustavo Dávila

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona. Foto: Getty

En medio de los malos resultados de Ismael Rescalvo, los hinchas de Barcelona SC se acuerdan de Segundo Castillo y los puntos conseguidos. Mientras tanto, el DT amarillo habla de su salida y también deja un claro mensaje al equipo.

En conversaciones con JC Radio Sports, Segundo Castillo dijo: “Hay cosas pendientes, que por respeto no las diré, que aún no se han cumplido. A mí me gusta siempre tratar de salir bien, de donde esté. Pero esperamos que con diálogo se hagan las cosas correctas”.

Esto lo tomaron todos como un claro mensaje hacia la directiva del club y pagos de salarios y conceptos de salida pendientes. Otros lo interpretaron como que hubo cosas detrás que no permitieron que realice un buen trabajo.

Preguntado sobre su paso por Barcelona, Segundo Castillo lo calificó como: “Regular, ni fue tan malo ni fue tan bueno”. El DT lo dejó a un punto del liderato de LigaPro.

Segundo Castillo volvió a perder y ya se conoce lo que hará Barcelona con el DT.

Segundo Castillo dejó Barcelona hace poco más de dos meses.

Desde su salida, Segundo Castillo no ha vuelto a dirigir en primera división y se ha dedicado a actividades de formación así como compromisos comerciales de su imagen.

Las experiencias de Segundo Castillo como entrenador

La carrera de entrenador del ex Mundialista siempre ha estado vinculada a Barcelona, siendo DT interino de Guillermo Almada, Diego López, Ariel Holan entre otros, hasta hoy que es DT principal.

Los otros clubes que sondearon a Segundo Castillo

Equipos de Segunda Categoría así clubes de LigaPro Serie B como Chacaritas y San Antonio mostraron interés en el entrenador ecuatoriano para la siguiente temporada.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
