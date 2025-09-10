Es tendencia:
¿Otro mal perdedor? ‘Dibu’ Martínez también se tomó a mal la derrota de Argentina contra Ecuador

'Dibu' Martínez fue otro de los jugadores de Argentina que no se tomó a bien la derrota contra Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

Por Gustavo Dávila

¿Otro mal perdedor? 'Dibu' Martínez también se tomó a mal la derrota de Argentina contra Ecuador Foto: Getty
La Selección de Ecuador cerró con victoria las Eliminatorias contra Argentina, y mientras hubo alegría desde el lado ecuatoriano, la visita no se tomó bien perder el partido. ‘Dibu’ Martínez fue otro de los jugadores de Argentina que quiso desacreditar la victoria de Argentina.

“Bueno fue un partido duro, un empate hubiera sido más justo. El árbitro no sé que cobró si fue un cruce normal, pero bueno para ganarnos deben hacerlo así”, dijo Emiliano Martínez en conversaciones con la prensa.

Luego rectificó y dijo que Ecuador merecía ganar, “es un equipo que defiende bien, están bien organizados. Tienen jugadores jóvenes que corren y tienen bastantes piernas”, complementó.

En Argentina hubo reclamo de varios jugadores sobre la actuación del árbitro Roldán, cuestionando el penal y la expulsión. Aún así ponderaron el nivel mostrado por los de Sebastián Beccacece.

La derrota no solo amargó el momento para la Albiceleste si no que los pondrá en el tercer lugar del ranking FIFA luego de varios meses ubicados en el primer lugar

Todos los países clasificados al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
