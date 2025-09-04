Carlo Ancelotti explicó por qué no convocó a Neymar: ”Sé el problema que ha tenido”

Las autoridades de la Selección de Brasil confiaron en Carlo Ancelotti para que pueda sacarla de su crisis de bajos rendimientos, malos resultados (sobre todo con Argentina) y métodos atípicos con entrenadores (Fernando Diniz llegó a conducir en simultáneo a Fluminense y a la Verdeamarela), proceso que ya lleva 4 años desde su tropiezo en el Estadio Maracaná con Argentina por la Final de la Copa América.

Por lo que, de momento, hay total apoyo para sus decisiones. Incluso, cuando se trata de dejar afuera a una de las máximas figuras de los últimos años de la Canarinha. Con nombres propios, el exestratega del Real Madrid, AC Milan y Napoli, entre otros, prescindió de Neymar en función del armado de la nómina para los partidos de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias con Chile y Bolivia.

“Es una decisión técnica que se basa en muchas cosas. Sé lo que el jugador está haciendo y el problema que ha tenido”, respondió Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por la ausencia del actual futbolista del Santos. Y en ese sentido, agregó: ”Nadie puede discutir a Neymar el nivel técnico, lo que estamos evaluando es su condición física, pero no solo de él, sino de todos los jugadores. Hay muchísima competencia, tenemos 70 jugadores que pueden estar en la selección”.

Sin quitar el foco en Neymar, en la conferencia le consultaron a raíz de cuáles deben ser las cualidades que deben reunir los jugadores brasileños para ser citados: “Calidad, que estén 100% físicamente, que encajen bien y jueguen bien para el equipo, no de forma individual. Quizá haya jugadores con menos calidad, pero que se adapten mejor y puedan ser más efectivos para el equipo”.

Carlo Ancelotti sobre el plantel que llevará al Mundial 2026

Con el pasaje ya en el bolsillo, Carlo Ancelotti se encuentra en pleno proceso de conformar el plantel con el que irá a competir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Al respecto, en la conferencia de prensa que brindó en la sede del CBF, comentó: “Estamos en la recta final y tenemos tiempo para preparar nuestro objetivo en este tiempo. Tengo en mente un grupo bastante consolidado, fijo para el Mundial. A otros tengo que verlos”.

Y aclaró: ”Tenemos que aprovechar este tiempo para intentar no equivocarnos con los 25 jugadores que van a jugar el Mundial. Equivocarse aquí es muy fácil. Hay mucha competencia, muchos jugadores con mucha calidad. Puede que tengamos algunas posiciones más cubiertas que otras, pero creo que no es una posición lo que va a definir el éxito en el Mundial, es el equipo lo que define el éxito en el Mundial”.

Publicidad

Publicidad

Ancelotti y la presión de volver a posicionar a Brasil en lo más alto

“Ya es hora de que Brasil gane un Mundial. Tenemos una gran responsabilidad en este sentido. La CBF está trabajando muy bien para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Obviamente esto aumenta la responsabilidad, pero también la motivación. La motivación de un país como es Brasil puede ser muy importante para el éxito”, advirtió el italiano.

ver también Italia bajo presión: si no gana en septiembre, se complica su clasificación al Mundial 2026