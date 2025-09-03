Italia bajo presión: si no gana en septiembre, se complica su clasificación al Mundial 2026

La derrota por 3 a 0 con Noruega en la primera fecha de las Eliminatorias de la UEFA fue lo que hizo encender las alarmas a la Selección de Italia porque, otra vez, podría quedarse afuera de la Copa Mundial, tal como le sucedió en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Es decir, sería su tercera ausencia consecutiva, sin contar que en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 fue eliminado en fase de grupos.

De hecho, el tropezón con el conjunto de Erling Haaland y Alexander Sorloth, entre otros, fue lo que detonó la salida de Luciano Spalletti. Por eso, para la fecha FIFA de septiembre, al frente del banco de suplentes estará sentado Gennaro Gattuso, quien lanzó su primera convocatoria para los encuentros con Estonia e Israel.

En resumidas cuentas, debe ganar sí o sí para mantenerse con chances de arrebatarle el primer puesto de su zona a Noruega (a quien enfrentará en la última jornada, con la necesidad, por el momento, de descontar también la diferencia de gol que hoy es de 12 a favor del combinado nórdico), quien por el momento es el claro favorito para quedarse con el cupo directo a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De lo contrario, Italia tendrá que empezar a hacerse la idea de aferrarse al segundo escalón para, por lo menos, jugar el Repechaje en marzo, algo que por estas horas no suena tan factible, dado que se ubica tercero a tres puntos de Israel, que, cabe aclarar, jugó un partido más. Pero de terminar así, se estaría quedando afuera de todo.

En resumen, la Selección de Italia tiene que ganar todo lo que le queda para, en un plano ideal, llegar por encima de Noruega al duelo de cierre de grupo, o por lo menos para estar 3 puntos por debajo y apelar a un buen resultado para adueñarse del tan ansiado primer puesto que lo deposite en el certamen que se desarrollará en Norteamérica.

Calendario que le resta a la Selección de Italia en las Eliminatorias UEFA

La Selección de Italia se medirá a Estonia este viernes 5 de septiembre en Bérgamo y visitará el lunes 8 a Israel que hace de local en Hungría. Luego, en octubre invertirá la localía con los mismos rivales y en noviembre cierra con Moldavia de visitante y con Noruega en el Giuseppe Meazza.

Tabla de posiciones del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA

Noruega: 12 puntos en 4 partidos jugados

Israel: 6 pts en 3 pj

Italia: 3 pts en 2 pj

Estonia: 3 pts en 4 pj

Moldavia: 0 pts en 3 pj

