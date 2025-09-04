¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

Una de las grandes ausencias que tuvo la Selección de Ecuador en esta doble fecha FIFA fue Jeremy Sarmiento. El ecuatoriano no fue convocado pero recibió el mensaje de dos de los referentes de la Tri ¿lo piden para la próxima jornada?

Jeremy Sarmiento subió a sus redes sociales las fotos de su anuncio en el Cremonense de Italia. Moisés Caicedo escribió en el post: “Come on lad (vamos mi pana)” a su ex compañero en el Brighton.

Por su parte, Piero Hincapié escribió: “Mucha suerte hermano”. Sin duda un símbolo fuerte que reciba el espaldarazo de dos jugadores de Ecuador.

Sarmiento tuvo un semestre con algo de regularidad tras ascender con el Burnley a la Premier League. Nilson Angulo y Alan Minda son opciones principales para la Tri según Sebastián Beccacece.

Jeremy Sarmiento fue parte del proceso de Ecuador desde el 2021, incluso fue convocado a Qatar 2022 sin embargo fue perdiendo rodaje a nivel de clubes. Otros apuntan a que son otros motivos los que lo alejan de la Selección de Ecuador.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 5 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.