¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días 

Mientras el resto de los grandes de LigaPro pelea con pasivos importantes, Independiente del Valle celebra con más de diez millones de dólares que facturará en siete días. El club de Sangolquí en tres rubros ingresará la mitad de la cifra que tienen como pasivo Emelec, Barcelona y Liga de Quito.

Independiente del Valle ingresará 14 millones de dólares hasta el domingo. El fin de semana sellaron su presencia en la Copa Libertadores de forma directa, ganando ya 3.5 millones de dólares como premio CONMEBOL.

Además, los punteros de la LigaPro ganarán otros 3.5 millones de dólares en concepto de derechos de solidaridad por la transferencia de Piero Hincapié al Arsenal de Inglaterra. IDV cobrará el 5% de los 52 millones de euros acordado entre clubes.

Finalmente, se habla de que Patrick Mercado será vendido al exterior y la operación se cerraría en 7 millones de dólares. Esto significa que 14 millones de dólares ingresarán a IDV.

ver también ¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

ver también ¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

Los jóvenes jugadores que ha vendido Independiente del Valle

En los últimos años Independiente del Valle ha vendido a varios jugadores, pero ahora incluso está vendiendo a futbolistas que no cumplen ni los 18 años. En los recientes mercados, dejaron ir a Kendry Páez a Chelsea y próximamente se marchará Justin Lerma a Borussia Dortmund. Ambos jugadores fueron comprados antes de tener 18 años de edad.

ver también ¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

Independiente del Valle ha ingresado más de 100 millones en ventas

Solo en los últimos 5 años, Independiente del Valle ya ha ingresado más de 100 millones por las ventas de jóvenes jugadores ecuatorianos al fútbol europeo. En casos como los de Moisés Caicedo, se había quedado con un porcentaje del pase y su traspaso histórico le derivó en una gigante fortuna.

Publicidad

Publicidad