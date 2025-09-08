La comparación de Aurelién Tchouaméni sobre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso

Aurelién Tchouaméni aprovechó la conferencia de prensa previa al encuentro que jugará Francia en el Parque de los Príncipes de París contra Islandia por la segunda jornada del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA, para aclarar ciertos conceptos de su juego en el Real Madrid, tanto en el pasado como en el presente.

Es que en más de una ocasión el futbolista se encargó de remarcar que su puesto natural es el de mediocampista, a pesar de que Carlo Ancelotti, en el último tiempo como estratega del primer equipo de la Casa Blanca, optó por incluirlo como una opción para la zaga central.

Al respecto, a la pregunta que le hicieron sobre cómo se siente con Xabi Alonso, Aurelién Tchouaméni contestó: “La realidad es que hubo momentos durante la temporada pasada en la que jugué en defensa. Me permitió coger experiencia. Y de ver las cosas de forma diferente. El entrenador, Xabi Alonso, tiene nuevas ideas. Aporta bastante a mi juego”.

Por otro lado, el ex Mónaco se refirió al gran momento de Kylian Mbappé, su compañero tanto en la Selección de Francia como en el Real Madrid: “Ha habido muchos cambios en su vida. Sabemos que es un jugador de una calidad muy, muy alta. Cuando juega a este nivel, sabemos que nos da aún más posibilidades de ganar los partidos”.

Para cerrar, remarcó la influencia de Luka Modric y Toni Kroos en su capacidad para asistir: “Tengo calidad. Y a veces lo muestro más, como ante Ucrania. Depende de muchos factores. Son pases que tengo la capacidad de hacer, dependiendo de la situación. Aprendí con Kroos y Modric”.

Francia puede encaminar la clasificación al Mundial vs. Islandia

Este martes 9 de septiembre la Selección de Francia se medirá a Islandia en el Parque de los Príncipes, luego de vencer a Ucrania 2 a 0. En caso de ganar, quedará como único líder de su zona con 6 puntos, encaminando así su clasificación a la Copa del Mundo. Por cierto, le restan cuatro jornadas: los dos duelos con Azerbaiyán y los encuentros de vuelta con Islandia y Ucrania.

