Qué pasa si Alemania pierde, empata o gana hoy frente a Eslovaquia por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Este lunes 17 de noviembre será otro día decisivo para varias selecciones europeas en el camino hacia el Mundial 2026. Tras la clasificación de Noruega que mandó a Italia al Repechaje, hoy Alemania también podría seguir el mismo camino de la Azzurra según el resultado que consiga frente a Eslovaquia.

Alemania comparte con Eslovaquia el primer puesto del Grupo A de las Eliminatorias europeas. Ambas selecciones suman 12 puntos, aunque la diferencia de gol favorece a los germanos (+7 vs +4). Y en la última jornada que se disputa hoy les toca enfrentarse en el Red Bull Arena de Leipzig.

Eslovaquia sólo participó del Mundial 2010: cayó en octavos de final ante Países Bajos (Fotos: Getty)

Qué pasa si Alemania pierde, empata o gana vs Eslovaquia

Si Alemania gana: Quedará primera en el Grupo A y se clasificará al Mundial 2026.

Quedará primera en el Grupo A y se clasificará al Mundial 2026. Si Alemania empata: Igualará en puntos con Eslovaquia en el primer puesto, pero se clasificará a la Copa del Mundo por tener mejor diferencia de gol.

Igualará en puntos con Eslovaquia en el primer puesto, pero se clasificará a la Copa del Mundo por tener mejor diferencia de gol. Si Alemania pierde: Bajará al segundo puesto del Grupo A y deberá disputar el Repechaje para conseguir un lugar en el Mundial 2026. Eslovaquia será primera y se asegurará un lugar en la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones en vivo del Grupo A con Alemania y Eslovaquia

Todas las participaciones de Alemania en los Mundiales

Alemania, campeona en cuatro oportunidades, sólo estuvo ausente en dos Copas del Mundo: no participó en la primera en Uruguay 1930 ni en la de Brasil 1950. Lleva 18 presencias consecutivas.

Publicidad

Publicidad

SEDE POSICION 🇺🇾 Uruguay 1930 No participó 🇮🇹 Italia 1934 3.º puesto 🇫🇷 Francia 1938 Eliminada en 1.ª ronda 🇧🇷 Brasil 1950 No participó 🇨🇭 Suiza 1954 Campeón 🇸🇪 Suecia 1958 4.º puesto 🇨🇱 Chile 1962 Cuartos de final 🇬🇧 Inglaterra 1966 Subcampeón 🇲🇽 México 1970 3.º puesto 🇩🇪 Alemania 1974 Campeón 🇦🇷 Argentina 1978 2.ª fase de grupos 🇪🇸 España 1982 Subcampeón 🇲🇽 México 1986 Subcampeón 🇮🇹 Italia 1990 Campeón 🇺🇸 Estados Unidos 1994 Cuartos de final 🇫🇷 Francia 1998 Cuartos de final 🇰🇷🇯🇵 Corea/Japón 2002 Subcampeón 🇩🇪 Alemania 2006 3.º puesto 🇿🇦 Sudáfrica 2010 3.º puesto 🇧🇷 Brasil 2014 Campeón 🇷🇺 Rusia 2018 Eliminada en fase de grupos 🇶🇦 Catar 2022 Eliminada en fase de grupos

Alemania Oriental sólo jugó un Mundial (1974).

Entre 1954 y 1990, participó como Alemania Occidental.

Desde 1994, Alemania unificada.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmoción en Italia con las declaraciones de Gennaro Gattuso tras la derrota con Noruega