Es tendencia:
logotipo del encabezado
ELIMINATORIAS

Qué pasa si Alemania pierde, empata o gana hoy frente a Eslovaquia por las Eliminatorias para el Mundial 2026

La Selección de Alemania se juega la clasificación al Mundial 2026 frente a Eslovaquia y corre riesgo de no asegurar su lugar hoy.

Por Federico Del Rio

Sigue a Bolavip en Google!
Sólo en los Mundiales de 1930 y 1950 no estuvo presente Alemania.
© Getty ImagesSólo en los Mundiales de 1930 y 1950 no estuvo presente Alemania.

Este lunes 17 de noviembre será otro día decisivo para varias selecciones europeas en el camino hacia el Mundial 2026. Tras la clasificación de Noruega que mandó a Italia al Repechaje, hoy Alemania también podría seguir el mismo camino de la Azzurra según el resultado que consiga frente a Eslovaquia.

Alemania comparte con Eslovaquia el primer puesto del Grupo A de las Eliminatorias europeas. Ambas selecciones suman 12 puntos, aunque la diferencia de gol favorece a los germanos (+7 vs +4). Y en la última jornada que se disputa hoy les toca enfrentarse en el Red Bull Arena de Leipzig.

Eslovaquia sólo participó del Mundial 2010: cayó en octavos de final ante Países Bajos (Fotos: Getty)

Eslovaquia sólo participó del Mundial 2010: cayó en octavos de final ante Países Bajos (Fotos: Getty)

Qué pasa si Alemania pierde, empata o gana vs Eslovaquia

  • Si Alemania gana: Quedará primera en el Grupo A y se clasificará al Mundial 2026.
  • Si Alemania empata: Igualará en puntos con Eslovaquia en el primer puesto, pero se clasificará a la Copa del Mundo por tener mejor diferencia de gol.
  • Si Alemania pierde: Bajará al segundo puesto del Grupo A y deberá disputar el Repechaje para conseguir un lugar en el Mundial 2026. Eslovaquia será primera y se asegurará un lugar en la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones en vivo del Grupo A con Alemania y Eslovaquia

Todas las participaciones de Alemania en los Mundiales

Alemania, campeona en cuatro oportunidades, sólo estuvo ausente en dos Copas del Mundo: no participó en la primera en Uruguay 1930 ni en la de Brasil 1950. Lleva 18 presencias consecutivas.

Publicidad
SEDE POSICION
🇺🇾 Uruguay 1930No participó
🇮🇹 Italia 19343.º puesto
🇫🇷 Francia 1938Eliminada en 1.ª ronda
🇧🇷 Brasil 1950No participó
🇨🇭 Suiza 1954Campeón
🇸🇪 Suecia 19584.º puesto
🇨🇱 Chile 1962Cuartos de final
🇬🇧 Inglaterra 1966Subcampeón
🇲🇽 México 19703.º puesto
🇩🇪 Alemania 1974Campeón
🇦🇷 Argentina 19782.ª fase de grupos
🇪🇸 España 1982Subcampeón
🇲🇽 México 1986Subcampeón
🇮🇹 Italia 1990Campeón
🇺🇸 Estados Unidos 1994Cuartos de final
🇫🇷 Francia 1998Cuartos de final
🇰🇷🇯🇵 Corea/Japón 2002Subcampeón
🇩🇪 Alemania 20063.º puesto
🇿🇦 Sudáfrica 20103.º puesto
🇧🇷 Brasil 2014Campeón
🇷🇺 Rusia 2018Eliminada en fase de grupos
🇶🇦 Catar 2022Eliminada en fase de grupos
  • Alemania Oriental sólo jugó un Mundial (1974).
  • Entre 1954 y 1990, participó como Alemania Occidental.
  • Desde 1994, Alemania unificada.
Publicidad
Conmoción en Italia con las declaraciones de Gennaro Gattuso tras la derrota con Noruega

ver también

Conmoción en Italia con las declaraciones de Gennaro Gattuso tras la derrota con Noruega

Lo primero que dijo Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal al Mundial 2026

ver también

Lo primero que dijo Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal al Mundial 2026

federico del rio
Federico Del Rio
Lee también
Tiene 40 años y se ofrece para ser el goleador de la Selección de Ecuador: "Nada está dicho..."
Fútbol de Ecuador

Tiene 40 años y se ofrece para ser el goleador de la Selección de Ecuador: "Nada está dicho..."

¡Bombazo en la LigaPro! Miller Bolaños quiere dejar Guayaquil City por este grande de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo en la LigaPro! Miller Bolaños quiere dejar Guayaquil City por este grande de Ecuador

¿Colombia puede ganar el Mundial 2026? La sólida respuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino
Fútbol de Colombia

¿Colombia puede ganar el Mundial 2026? La sólida respuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Segundo Castillo no llegará a Delfín y fue rechazado por este DT
Fútbol de Ecuador

Segundo Castillo no llegará a Delfín y fue rechazado por este DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo