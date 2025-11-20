El pedido especial de Gennaro Gattuso a la Serie A para el Repechaje que debe jugar Italia

La situación de la Selección de Italia es absolutamente crítica. La cuatro veces campeona de mundo consumó cuatro papelones al hilo en la máxima cita futbolística desde su consagración en Alemania 2006. Primero fue desplazado en la Fase de Grupos de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014 y después directamente ni clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Y encima, para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tampoco accedió al cupo directo que ofrecía el grupo de las Eliminatorias de la UEFA que compartió con Noruega, Moldavia, Israel y Estonia, contrincantes que están muy por debajo de lo que es su historia. En concreto, quedó segundo detrás de los noruegos y deberá jugar el Repechaje en marzo.

Para tal acontecimiento, Gennaro Gattuso, entrenador de la Selección de Italia, hizo un pedido especial a las autoridades de la liga de la primera división, en función de tener a sus jugadores lo más descansados posibles para afrontar la instancia en la que dirimirá si podrá viajar o no a Norteamérica a mediados de año que viene.

“Irlanda del Norte está definitivamente a nuestro alcance”, expresó en primera instancia Rino, en relación con el contrincante que le tocará en la Semifinal de su llave (si gana se medirá al que sea el vencedor del encuentro que protagonizarán Gales y Bosnia-Herzegovina), en una conversación que mantuvo con la Rai tras el sorteo que llevó a cabo la FIFA este jueves 20 de noviembre.

Y acto seguido, Gennaro Gattuso aprovechó su intervención pública para hacer la solicitud mencionada anteriormente: ”Será un partido único: son físicamente fuertes y juegan mucho a los segundos balones. Deberíamos jugar en Bérgamo. En Turquía, suspenderán el campeonato para los playoffs: esperemos que pase lo mismo en Italia…”.

¿Cuándo juega Italia el Repechaje para el Mundial 2026?

La fase de Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026 se jugará durante la ventana internacional de marzo del 2026. En el caso de Italia enfrentará a Irlanda de Norte en la Semifinal de su llave el jueves 26. Si gana, disputará la Final el martes 31.

Para ese entonces, ya sabrá a qué grupo de la Copa de Mundo caerá, puesto que la FIFA hará el sorteo para distribuir a los 48 clasificados en las 12 zonas de la primera instancia del torneo el próximo 5 de diciembre en Washington.