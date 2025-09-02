Zlatana Ibrahimovic dio a entender que fue mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

511 goles y 202 asistencias en 866 partidos y 32 títulos entre clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Barcelona, París Saint-Germain y Manchester United. Realmente una carrera impecable la de Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, muy pocos son los que lo ubican dentro de los 10 jugadores más grandes de toda la historia del fútbol mundial.

Incluso uno de esos que se animan a posicionarlo entre los mejores es el propio Ibrahimovic, que en un contenido creado por la UEFA para sus cuentas de redes sociales de la Champions League, dejó en claro que considera que su camino recorrido a nivel profesional está por encima del de Lionel Messi y el de Cristiano Ronaldo.

La consigna era sencilla. Le pidieron al sueco que hablara cuando le mencionaran a un futbolista que sea o haya sido mejor que él. Y desde ese momento, en orden, empezaron a desfilar: Sergio Aguero, Edinson Cavani, Wayne Rooney, Didier Drogba, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Karim Benzemá, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Con ninguno -muchos de ellos compañeros de él en Manchester United o Barcelona- Ibrahimovic emitió sonido, con lo cual dio a entender que piensa que tiene a todos por detrás, a pesar de nunca haber ganado la UEFA Champions League, el Balón de Oro y mucho menos una Copa del Mundo.

No es la primera vez que Zlatan Ibrahimovic se ubica a la misma altura o por delante de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

“Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”, dijo en 2021 Zlatan Ibrahimovic en una conversación que mantuvo con la revista France Football, organizadora -en la actualidad en conjunto con la UEFA- del Balón de Oro.

En ese mismo sentido, remarcó que no ve condiciones en Lionel Messi o en Cristiano Ronaldo para considerarlos mejor a él: “Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí”.

No obstante, sí dijo que el argentino está un escalón por encima del portugués: “Vi a Messi todos los días y enfrenté a Cristiano. Para mí, el otro (Cristiano) es una máquina cuando se trata de hacer goles. Pero más completo lo veo a Messi. Ronaldo es un producto del entrenamiento”.

