The FIFA World Cup, the sporting event that paralyzes the world, will begin very soon. And you should know when and at what time are the Qatar 2022 matches you want to watch. Here we reveal how and where to watch this wonderful tournament if you are in Canada.

If you are a true soccer fan, you should do your best to mark in your calendar that from November 20 to December 18 you are already saturated with activities, as the 64 matches of the upcoming FIFA World Cup Qatar 2022 are waiting for you.

With the imminent approach of this tournament, the most prestigious in soccer, you should start as soon as possible with the preparation that every lover of this sport does every four years when the World Cup reappears on the horizon. This is to have perfect clarity about the date and time when each of the matches will be played.

In the following paragraphs you will find the necessary information to know exactly when, at what time, how and where to watch each of the matches that will be held in the upcoming FIFA World Cup Qatar 2022 if you will enjoy it from Canadian soil.

The time difference between Canada and Qatar

A total of 10,702 kilometers separate Canada from the land that will host the 2022 FIFA World Cup. Two different continents and therefore with a considerable time difference. Due to the large size of Canada, there are 5 to 6 time zones, which are more or less different from Qatar.

Thus, when Qatar 2022 is one time zone, in Canada there will be a difference of 10 to 6 hours less depending on the zone. The upcoming FIFA World Cup will be a challenge for those who do not like to get up early, as some of its matches will take place very early.

Broadcasting rights for the 2022 FIFA World Cup in Canada

Qatar 2022 will be broadcast in every corner of the world. To make this possible, and to ensure that the impact of the tournament is of colossal dimensions, FIFA has arranged to have official holders of the broadcasting rights in each country for all the content that will be generated during the World Cup.

As for Canada, the media company that has the rights to broadcast the 64 matches of the upcoming FIFA World Cup Qatar 2022 is Bell Media. Thus, the channels through which the tournament can be watched in this country are TSN on television and TSN Go in the streaming service.

Date, time and channel of each match of the Qatar 2022 World Cup group stage in Canada

Sunday, November 20

Qatar vs Ecuador - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Monday, November 21

England vs Iran - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Senegal vs Netherlands - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

United States vs Wales - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Tuesday, November 22

Argentina vs Saudi Arabia - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Denmark vs Tunisia - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Mexico vs Poland - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

France vs Australia - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Wednesday, November 23

Morocco vs Croatia - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Germany vs Japan - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Spain vs Costa Rica - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Belgium vs Canada - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Thursday, November 24

Switzerland vs Cameroon - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Uruguay vs Korea - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Portugal vs Ghana - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Brazil vs Serbia - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Friday, November 25

Wales vs Iran - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Qatar vs Senegal - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Netherlands vs Ecuador - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

England vs United States - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Saturday, November 26

Tunisia vs Australia - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Poland vs Saudi Arabia - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

France vs Denmark - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Argentina vs Mexico - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Sunday, November 27

Japan vs Costa Rica - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Belgium vs Morocco - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Croatia vs Canada - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Spain vs Germany - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Monday, November 28

Cameroon vs Serbia - TSN & TSN GO

AT: 6:00 AM / ET: 5:00 AM / CT: 4:00 AM / MT: 3:00 AM / PT: 2:00 AM

Korea vs Ghana - TSN & TSN GO

AT: 9:00 AM / ET: 8:00 AM / CT: 7:00 AM / MT: 6:00 AM / PT: 5:00 AM

Brazil vs Switzerland - TSN & TSN GO

AT: 12:00 PM / ET: 11:00 AM / CT: 10:00 AM / MT: 9:00 AM / PT: 8:00 AM

Portugal vs Uruguay - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Tuesday, November 29

Netherlands vs Qatar - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Ecuador vs Senegal - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Wales vs England - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Iran vs United States - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Wednesday, November 30

Australia vs Denmark - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Tunisia vs France - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Poland vs Argentina - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Saudi Arabia vs Mexico - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Thursday, December 1

Croatia vs Belgium - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Canada vs Morocco - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Japan vs Spain - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Costa Rica vs Germany - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Friday, December 2

Ghana vs Uruguay - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Korea vs Portugal - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Serbia vs Switzerland - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Cameroon vs Brazil - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Date, time and channel of each match of the Qatar 2022 World Cup Round of 16 in Canada

Saturday, December 3

A1 vs B2 - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

C1 vs D2 - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Sunday, December 4

D1 vs C2 - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

B1 vs A2 - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Monday, December 5

E1 vs F2 - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

G1 vs H2 - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Tuesday, December 6

F1 vs E2 - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

H1 vs G2 - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Date, time and channel of each match of the Qatar 2022 World Cup Quarter Finals in Canada

Friday, December 9

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Saturday, December 10

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Date, time and channel of each match of the Qatar 2022 World Cup Semifinals in Canada

Tuesday, December 13

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Wednesday, December 14

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 3:00 PM / ET: 2:00 PM / CT: 1:00 PM / MT: 12:00 PM / PT: 11:00 AM

Date, time and channel of the Third Place match of Qatar 2022 World Cup in Canada

Saturday, December 17

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM

Date, time and channel of the Final match of Qatar 2022 World Cup in Canada

Sunday, December 18

TBD vs TBD - TSN & TSN GO

AT: 11:00 AM / ET: 10:00 AM / CT: 9:00 AM / MT: 8:00 AM / PT: 7:00 AM