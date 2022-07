Ajax and Eintracht Frankfurt will face each other at the Untersberg-Arena in a friendly game. Check out here the kick-off time and how to watch or live stream free this match in your country.

Ajax vs Eintracht Frankfurt: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022 Club Friendly in your country

Ajax and Eintracht Frankfurt will meet on Saturday at the Untersberg-Arena in Austria to play a club friendly game in preparation for the start of the new season in Europe. Find here the kick-off time of this soccer match and how to watch it or live stream free in your country.

The Dutch side will be looking for a new victory this pre-season after beating RB Salzburg 3-2 on Tuesday, while the German team will also try to get a new win as they beat Torino 3-1 last week.

Ajax are rebuilding their squad after the departure of many key players during this transfer window. Also, Erik ten Hag left the club to assume as Manchester United's coach.

Ajax vs Eintracht Frankfurt: Kick-off Time

Barbados: 9:00 AM

Belize: 7:00 AM

Botswana: 3:00 PM

Brazil: 10:00 AM

Brunei: 9:00 PM

Burundi: 3:00 PM

Cameroon: 2:00 PM

Canada: 9:00 AM (ET)

Ethiopia: 4:00 PM

Gambia: 1:00 PM

Germany: 3:00 PM

Ghana: 1:00 PM

Jamaica: 8:00 AM

Kenya: 4:00 PM

Lesotho: 3:00 PM

Liberia: 1:00 PM

Malawi: 3:00 PM

Malaysia: 9:00 PM

Mexico: 8:00 AM

Namibia: 3:00 PM

Netherlands: 3:00 PM

Nigeria: 2:00 PM

Portugal: 2:00 PM

South Africa: 3:00 PM

Tanzania: 4:00 PM

Trinidad and Tobago: 9:00 AM

Uganda: 4:00 PM

UK: 2:00 PM

United States: 9:00 AM (ET)

Zambia: 3:00 PM

Zimbabwe: 3:00 PM

Ajax vs Eintracht Frankfurt: TV Channel and Live Streaming

Barbados: ESPNPlay Caribbean

Belize: ESPN 4 Norte

Botswana: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Brazil: Star+

Brunei: Astro Go, Astro Supersport

Burundi: SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Cameroon: SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Canada: DAZN

Ethiopia: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Gambia: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Germany: Sport1, Sky Sport News HD, WOW, Sky Go

Ghana: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Jamaica: ESPNPlay Caribbean

Kenya: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Lesotho: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Liberia: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malawi: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Malaysia: Astro Go, Astro Supersport

Mexico: ESPN Mexico, Star+

Namibia: SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nigeria: DStv Now, SuperSport Premier League Nigeria

Portugal: Sport TV2, Sport TV Multiscreen

South Africa: DStv App, SuperSport Premier League, MáXimo 360

Tanzania: SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Trinidad and Tobago: ESPNPlay Caribbean

Uganda: DStv Now, SuperSport Premier League ROA

UK: 360 Sports TV

United States: ESPN+, 360 Sports TV

Zambia: SuperSport Premier League ROA

Zimbabwe: DStv Now, SuperSport Premier League ROA