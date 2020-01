A sonreír, David: el alentador mensaje de Gattuso sobre Ospina

David Ospina ya ha perdido la titularidad en Napoli. En los últimos tiempos, la primera opción para el arco del elenco italiano es Alex Meret.

Sin embargo, por molestias físicas, este último se cayó de la convocatoria de Napoli pensando en el cotejo contra Lazio, en Roma.

En ese contexto, Gennaro Gattuso, director técnico de la popular formación italiana, brindó palabras alentadoras para el colombiano.

"Meret cometió un error pero los demás también cometieron errores. Incluso con Ancelotti los porteros se rotaron, no entiendo por qué quieren saber el titular ya", comenzó afirmando.

"Tenemos dos porteros muy buenos y evaluaremos juego tras juego. Meret es el titular pero también pasaron un par de días sin entrenamiento", profundizó.

"Este sábado veremos quién jugará. No me he olvidado de David Ospina", completó el verborrágico entrenador del elenco del sur italiano.

