La sentencia de Arrigo Sacchi que hunde a la Selección de Italia antes del Repechaje

La Selección de Italia terminó las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 peor de lo que imaginaba. Es que de por sí sabía que era imposible ganarle a Noruega por 9 goles, en función de desplazarlo del primer lugar del Grupo I al igualarlo en cantidad de puntos, pero superándolo en el principal criterio de desempate, que era la diferencia de gol.

Por el contrario, no solo que no venció a su rival, sino que fue humillado. En pleno campo de juego del Giuseppe Meazza de San Siro cayó por 4 a 1 con el conjunto escandinavo, entendiendo de esta manera que el lugar que le corresponde, hoy por hoy, es el de revalidar su cupo en la próxima cita global mediante el repechaje europeo que se desarrollará en el mes de marzo.

Frente a este escenario desolador para todo Italia, dado el claro peligro de quedarse nuevamente afuera de la Copa del Mundo (ya le pasó con Rusia 2018 y Qatar 2022, además de que en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 fue eliminado en Fase de Grupos), el que compartió su opinión fue Arrigo Sacchi, legendario estratega de la Azzurra.

“No puedo ni imaginar qué pasaría si Italia no se clasificara para el Mundial, ¡pero tenemos que despertar! No podemos jugar como lo hicimos en la segunda parte contra Noruega”, estalló el entrenador subcampeón en Estados Unidos 1994, en una conversación que mantuvo con La Gazzetta dello Sport.

En ese mismo sentido, Sacchi se mostró bastante pesimista respecto a una reacción por parte de la Selección de Italia de frente a la repesca: ”¿Y quién dice que las cosas cambiarán en marzo, cuando se jueguen los partidos cruciales? Ahora mismo, en una situación como esta, solo conozco una solución: trabajo duro”.

Y para cerrar subrayó: ”El problema es que Gennaro Gattuso no puede trabajar con el equipo porque los jugadores vuelven a sus clubes, y entonces todo se complica. Lo repito: estoy preocupado“.

Gennaro Gattuso también reconoció que está preocupado

Tras el 4 a 1 sufrido con Noruega, Gennaro Gattuso, entrenador de la Selección de Italia, reconoció la complejidad del momento que transita la Azzurra: ”Es preocupante, sería hipócrita si dijera lo contrario. En este momento tenemos muchas presiones. No nos clasificamos para las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo y no podemos subestimar eso”.

