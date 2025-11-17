Conmoción en Italia con las declaraciones de Gennaro Gattuso tras la derrota con Noruega

La Selección de Italia llegó a la última fecha de la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sabiendo que era prácticamente imposible quedarse con el primer lugar de su zona para, de esa manera, acceder directamente al certamen y eludir la instancia del Repechaje.

Claro, es que en sus espaldas carga los recuerdos adversos en la repesca europea para la Copa del Mundo de Rusia 2018 (cayó con Suecia) y de Qatar 2022 (fue desplazado por Macedonia del Norte), por eso la obsesión de escaparle a una instancia que aún los perturba. Esto, sin contar que tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 quedó eliminado en Fase de Grupos (es decir, el último buen desempeño en el certamen global fue su título en Alemania 2006).

Con este panorama, en el Giuseppe Meazza de San Siro, Italia debía vencer 9 a 0 a Noruega para emitir su pasaje rumbo a Norteamérica. Pero no solo que no llegó a ese marcador utópico, sino que ni siquiera ganó. Y por el contrario, fue vapuleado por Erling Haaland y compañía con un tanteador de 4 a 1.

Tras sufrir una de las peores goleadas como local en su historia, Gennaro Gattuso, estratega de la Azzurra, compareció ante los medios en el auditorio del recinto milanés, en el cual admitió su angustia por un peligro palpable de volver a mirar el campeonato mundial por TV: ”Es preocupante, sería hipócrita si dijera lo contrario. Ahora no nos veremos en tres meses, aunque no hace falta ser un genio para darse cuenta de que hoy hemos aprendido una lección”.

En ese mismo sentido, el campeón en Alemania 2006, remarcó la falta de reacción de sus dirigidos: “No podemos perder un partido así por 4 a 1. Hay jugadores en contra que pueden darle la vuelta en cinco minutos. El tercer gol es el que más me molesta, pero tenemos que mirar hacia adelante. No podemos pretender no permitir ni un solo tiro a puerta, pero debemos ser capaces de reaccionar cuando los haya, no como lo hicimos hoy”.

Gennaro Gattuso hizo énfasis en el miedo que sienten en el plantel de la Selección de Italia de quedarse afuera de la Copa del Mundo

”No debemos tener tanto miedo ni retroceder, ya que ante el primer revés perdemos la confianza. Si tienes miedo de cometer un error, juegas con el freno de mano puesto, y eso no nos lo podemos permitir”, admitió Gennaro Gattuso, quien ahora está a la espera de sorteo del próximo jueves 20 de noviembre para conocer su rival en la Semifinal de su llave en el Repechaje de la UEFA.

Asimismo, reconoció que por la mente de todos los componentes de la Azzurra están las imágenes de las frustraciones sufridas en las Eliminatorias de Rusia 2018 y Qatar 2022: ”En este momento tenemos muchas presiones. No nos clasificamos para las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo y no podemos subestimar eso”.

Para cerrar, envió un mensaje para los italianos: ”Pedimos disculpas a la afición y asumimos la responsabilidad. Este era un partido muy importante para mí hoy; nos enfrentábamos a un equipo fuerte y ganar podría habernos dado el impulso mental necesario para dar el siguiente paso. Fallamos. No podemos derrumbarnos y pasar una vergüenza como la que sufrimos hoy ante la primera dificultad”.

En síntesis